El Pleno de la Mancomunidad del Nalón rechaza (con esta votación) una moción para pedir el desdoblamiento del Corredor: "Habría que quitar vías y tirar casas y colegios"

El Pleno de la Mancomunidad del Valle del Nalón rechazó este miércoles un futuro desdoblamiento de la carretera que vertebra en Valle de Langreo a Caso, la AS-117, conocida como Corredor del Nalón. La mayoría socialista en la entidad supramunicipal tumbó una moción del PP en el que se pedía reclamar al Principado la duplicación de la vía. La propuesta contó con los 12 votos en contra de los alcaldes y concejales socialistas, la abstención de los cinco representantes de IU y el voto a favor de los cuatro del PP. En el Valle del Nalón el PSOE gobierna en Caso, Sobrescobio, Laviana y San Martín del Rey Aurelio, mientras que IU lo hace en Langreo.

El Corredor del Nalón, a su paso por Sama. / L. M. D.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, entiende que la propuesta del PP "no tiene ningún aval técnico ni nada que acredite que desdoblar el corredor sea una obra viable". Es más, Martínez subrayó que "hay que tener los pies en el suelo y una obra como el desdoblamiento podría llevar diez años para hacer el proyecto y que luego no se pueda hacer porque requeriría no ya tirar casas sino hasta colegios, centros deportivos, retirar vías de tren...".

El PP presentó en el Pleno la misma moción que ya había llevado a los ayuntamientos, un texto que defiende el desdoblamiento “como la alternativa más eficaz para mejorar la seguridad vial y ofrecer una solución estructural a una vía clave para la movilidad diaria del valle”.

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, presentó hace una semana a los alcaldes del Nalón del Nalón el estudio técnico de alternativas encargado por su departamento para mejorar la circulación en el Corredor del Nalón. El estudio se inclina por mejorar los accesos y carriles adicionales en algunos tramos de la calzada, en lugar de afrontar el desdoblamiento, considerado inviable por los técnicos.

La propuesta del Principado para mejorar la seguridad en la principal carretera del valle incluye "una batería de actuaciones que buscan incrementar entre un 15 y un 30 por ciento la capacidad actual de la vía gracias a la intervención en ocho de sus enlaces y la creación de carriles adicionales, que permitirían disponer de un tercer carril en buena parte del recorrido. Además, facilitar las incorporaciones y salidas en los nudos de conexión llevará aparejada una mayor fluidez de la circulación y una mejora sustancial de las condiciones de seguridad".

Los enlaces sobre los que está previsto intervenir están en La Felguera, Ciaño, El Entrego, la salida al centro comercial Valle del Nalón, Sotón, Sotrondio, Carrio y Pola de Laviana.

Estas actuaciones, explicó Calvo, permitirán "aumentar la capacidad, la seguridad y la fluidez del tráfico en uno de los puntos en que los estudios técnicos detectan la necesidad de acometer mejoras. También se reforzará la iluminación para aumentar la visibilidad en este nudo viario. La propuesta persigue eliminar giros directos conflictivos en el corredor y jerarquizar movimientos para separar tráficos locales y de paso".

El Pleno de la Mancomunidad avaló este miércoles la propuesta "porque nos parece viable y que puede solucionar muchos de los problemas que tiene la carretera", aseguró Marcelino Martínez, que ve el estudio del Principado como "algo razonable", aunque pide "que se mejore y que se nos diga claramente lo que se va a hacer".

"Hay que poner los pies en el suelo y está claro que no estamos en condiciones de plantear un desdoblamiento del corredor", enfatizó el presidente de la Mancomunidad.