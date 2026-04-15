El Principado sopesa incluir en las nuevas concesiones de transporte que los autobuses urbanos de la región cuenten obligatoriamente con mampara de seguridad para el conductor

El Principado aseguró este miércoles que sopesa incluir, en los pliegos de las nuevas concesiones de transporte se encuentran en elaboración, el requisito de que los autobuses urbanos tengan que contar con una mampara de seguridad para el conductor. Esta medida es la que vienen pidiendo desde hace un mes los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo (que cubren, respectivamente, las líneas valle del Nalón-Oviedo y Riaño-Pola de Laviana), empresas ambas integradas en el grupo Sanjuán, después del apuñalamiento de un compañero que hacía el servicio nocturno, “búho”, entre Sama y Oviedo.

Responsables de la Consejería de Movilidad señalaron a este diario que "los pliegos de las nuevas concesiones de transporte se encuentran en elaboración y se está valorando técnicamente la posibilidad de que los autobuses que presten servicios urbanos o asimilables al urbano en las nuevas concesiones puedan contar con el requisito de incorporar mamparas de separación".

"Se trata de una medida", explicaron las mismas fuentes, "que el CTA (Consorcio de Transportes de Asturias) comenzó a valorar con motivo de la situación generada por el COVID-19 y que, en caso de salir adelante, se incorporaría para todos los servicios urbanos o asimilables, aquellos que tienen más capacidad de pasajeros admitiendo usuarios de pie, independientemente del tipo de servicio". "En otros autobuses como los de largo recorrido (piso alto) o microbuses (todas las plazas sentadas y menor ocupación) la mampara de protección no parece tener ventajas que motiven su incorporación", señalaron.

Los representantes sindicales de los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, por su parte, pusieron este miércoles en cuestión la postura que está adoptando el Principado en el conflicto que mantienen con la empresa, al tiempo que reclamaron a la Administración más "implicación". Las plantillas están en huelga desde el pasado sábado 4 de abril (se cumplen ya doce días) para exigir medidas de seguridad en los vehículos, principalmente mamparas, después del apuñalamiento de su compañero.

Luz García, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias, cuestionó el papel del Gobierno regional. "¿Es posible que una empresa que recibe subvenciones del Principado de Asturias, a través de la CTA (Consorcio de Transportes de Asturias), pueda resultar impune cuando impide con su actitud negacionista que se pueda cumplir el servicio?, ¿a quiénes o qué organismos le corresponde ese control?", se preguntó.

Conductores concentrados este martes a las puertas del Sasec. / Fernando Rodríguez

Argumentó la representante sindical que el pasado martes, "tras el segundo intento en el SASEC (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos) para llegar a un Acuerdo que pudiese desconvocar la huelga, la empresa sigue utilizando como argumentario en su negativa cicatera a prevenir agresiones a su personal, que se trata de una situación aislada".

Evaluación de riesgos

"Todo esto que podría resultar curioso", prosiguió García, "no lo es, teniendo en cuenta que en la evaluación de riesgos del puesto de conductor llevado a cabo por el servicio de prevención ajeno contratado por la propia empresa, aparece contemplado el riesgo con consecuencias 'extremadamente dañinas' para el personal". Para la representante sindical, "a pesar de todo, la empresa, mira para otro lado sin asumir que la seguridad y salud es responsabilidad suya. Pero, ¿quién defiende a las personas usuarias cuando se suben al autobús?, ¿cómo tiene que reaccionar una persona conductora si se produce un altercado durante un viaje?"

García concluyó asegurando que "por todo esto, las plantillas de ambas empresas pedimos comprensión a la ciudadanía, implicación a las Administraciones y atención ciudadana para derrocar al negacionismo empresarial".

La pasada semana el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, instó al grupo Sanjuán a "garantizar" la seguridad de sus conductores. Calvo señaló que "el servicio que se presta es un transporte público, la empresa es concesionaria de un servicio público y tiene que darlo con unas condiciones para sus trabajadores con la máxima exigencia. No podemos sustituir evidentemente a la empresa, pero sí somos absolutamente exigentes con que se respete la normativa laboral y se garantice la seguridad de los trabajadores".