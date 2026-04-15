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San Martín del Rey Aurelio convoca el XXVII Certamen Nacional de Pintura "Nicanor Piñole" (y este es el premio para la obra ganadora)

Jorge Nava se llevó el premio, dotado con 1.500 euros, en la última edición

Los concejales Cintia Ordóñez y Arturo Fernández, contemplan una de las obras participantes en una edición anterior del certamen de pintural Nicanor Piñole de San Martín de Rey Aurelio

Los concejales Cintia Ordóñez y Arturo Fernández, contemplan una de las obras participantes en una edición anterior del certamen de pintural Nicanor Piñole de San Martín de Rey Aurelio / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio)

San Martín del Rey Aurelio celebra este año una nueva edición de la bienal de pintura "Nicanor Piñole". El Ayuntamiento acaba de abrir la convocatoria para la presentación de obras inéditas y originales al XXVII Certamen Nacional de Pintura "Nicanor Piñole". El plazo para inscribirse, a través de la plataforma www.mundoarti.com., con hasta dos obras, finaliza el 9 de mayo.

La exposición del Certamen de pintura &quot;Nicanor Piñole&quot;, en Sotrondio.

La exposición del Certamen de pintura "Nicanor Piñole", en Sotrondio. / LNE

1.500 euros de premio

Concluido el plazo, el jurado del certamen realizará una selección de obras finalistas, algo más de una decena, que estarán expuestas en la Casa de la Juventud de Sotrondio del 5 al 19 de junio. De entre todas ellas saldrá la obra ganadora, cuyo autor recibirá un premio de 1.500 euros. El mismo día que finaliza la exposición pictórica tendrá lugar la entrega del premio en el Aula Cultura Onofre Rojo, en Sotrondio. La obra premiada pasará a ser propiedad municipal y quedará expuesta en algunas de las dependencias municipales.

Exposición de obras finalistas del Certamen Nacional de Pintura &quot;Nicanor Piñole&quot; en San Martín del Rey Aurelio

Exposición de obras finalistas del Certamen Nacional de Pintura "Nicanor Piñole" en San Martín del Rey Aurelio / LNE

Jorge Nava, último ganador

El año pasado se presentaron un total de 117 obras de 76 autores procedentes de todas las comunidades autónomas. El artista asturiano Jorge Nava resultó ganador de entre trece finalistas.

Concurso infantil

De manera paralela a la convocatoria libre del certamen, el Ayuntamiento convoca la categoría escolar, una sección paralela dirigida a los centros educativos del municipio. Con todas las obras presentadas se realizará igualmente una exposición, en las mismas fechas y lugar que el certamen para los adultos. De igual modo, los mejores dibujos en sus diferentes categorías serán premiados.

Noticias relacionadas y más

La concejala de Cultura, Cintia Ordóñez, destaca la relevancia de un certamen pictórico que es de “referencia” en el mundo de la pintura contemporánea, que nos permite “tomar el pulso al talento, la creatividad y la producción pictórica en el momento actual en el panorama nacional”.

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