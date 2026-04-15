Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Los vecinos exigen barreras en el paso a nivel de Langreo que ya suma dos muertes en año y medio: "Cuando suben hacia Laviana, los trenes van muy rápido"

El cruce es muy transitado por coches y peatones que van de Sama a Les Pieces

Paso a nivel sin barreras en El Ponticu, en Sama, donde ya ha habido dos accidentes mortales

Paso a nivel sin barreras en El Ponticu, en Sama, donde ya ha habido dos accidentes mortales / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Los vecinos de la zona donde este martes se produjo el accidente mortal en el que perdió la vida José Antonio Díaz García, Josín, de 71 años de edad cuando cruzaba por un paso a nivel de la línea de FEVE Gijon-Laviana en El Ponticu, en Sama, llevan tiempo reclamando la instalación de barreras de seguridad en el cruce. Ya lo hicieron en diciembre de 2024 cuando en el mismo lugar fallecía Blas Parra, también langreano, cuando su coche fue arrollado por el tren.

Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama

Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama

D. Orihuela

El convoy que arrolló a Josín circulaba en sentido sur, hacia Laviana, "y cuando suben van muy rápido", explicaba Emilio García, vecino de la zona que tuvo la desgracia de ver morir a José Antonio Díaz. "Cuando van hacia La Felguera todavía bajan la velocidad e incluso llegan a parar o a pasar muy lentos por el paso a nivel pero al revés no lo hacen y deberían hacerlo también", reclamaba el testigo del trágico suceso de este martes. Era uno más de los que se sumaban a la idea de que el cruce necesita barreras como el paso a nivel del centro de Sama o el de Ciaño, ambos de RENFE.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Paso a nivel sin barreras

El lugar en el que se produjo el atropello de Josín y el arrollamiento del coche de Blas Parra hace más de un año, es un paso a nivel sin barreras. Hay dos grandes semáforos y señales acústicas, además, el tren pita cuando se acerca. Aun así, los vecinos consideran que no es suficiente, que debería haber barreras para evitar el paso tanto de coches como de peatones.

Juan García vive justo al lado del paso a nivel. "He visto muchos accidentes pero nunca había habido muertes como estas dos, lo más grave un matrimonio catalán hace muchos años, que los atropelló el tren pero sobrevivieron", explicaba este lunes aun con el cuerpo de José Antonio Díaz junto a las vías. García señala que "cada vez pasa más gente y más coches" por la zona y eso requiere, en su opinión, un aumento de las medidas de seguridad.

Noticias relacionadas y más

Fueron muchos los vecinos que pasean por la zona los que este lunes lamentaban la muerte de Josín, al que todos conocían. Algo que creen que tal vez se hubiese evitado con las barreras que le hubiesen impedido cruzar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
  2. El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
  3. Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
  4. Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
  5. El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
  6. El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
  7. De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
  8. Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar

Los vecinos exigen barreras en el paso a nivel de Langreo que ya suma dos muertes en año y medio: "Cuando suben hacia Laviana, los trenes van muy rápido"

Los vecinos exigen barreras en el paso a nivel de Langreo que ya suma dos muertes en año y medio: "Cuando suben hacia Laviana, los trenes van muy rápido"

Enmienda total del PSOE a las cuentas municipales de IU en Mieres, que el PP tilda de "ejercicio de maquillaje contable"

Enmienda total del PSOE a las cuentas municipales de IU en Mieres, que el PP tilda de "ejercicio de maquillaje contable"

Los caballos reactivan las ferias ganaderas en las Cuencas con el vacuno aún en pausa por la "enfermedad de la piel de las vacas"

Los caballos reactivan las ferias ganaderas en las Cuencas con el vacuno aún en pausa por la "enfermedad de la piel de las vacas"

La ausencia del PSOE en Mieres

Mieres recibe los monolitos de la antigua Escuela de Minas de Oviedo en plena polémica : "Serán tratados con el máximo respeto, como merecen"

Mieres recibe los monolitos de la antigua Escuela de Minas de Oviedo en plena polémica : "Serán tratados con el máximo respeto, como merecen"

Los promotores culturales ven "mucho potencial" en el nuevo recinto ferial de Langreo para acoger proyectos nacionales e internacionales: "Es un espacio maravilloso"

Los promotores culturales ven "mucho potencial" en el nuevo recinto ferial de Langreo para acoger proyectos nacionales e internacionales: "Es un espacio maravilloso"

Conmoción en Langreo por la muerte de Josín, minero jubilado arrollado al cruzar las vías: "Cuando vio el tren intentó evitarlo, pero ya era tarde; no me quito su mirada de la cabeza"

Conmoción en Langreo por la muerte de Josín, minero jubilado arrollado al cruzar las vías: "Cuando vio el tren intentó evitarlo, pero ya era tarde; no me quito su mirada de la cabeza"

La tradición salta al polideportivo (y a las aulas): exitoso encuentro de baile asturiano escolar en Mieres

Tracking Pixel Contents