Los vecinos exigen barreras en el paso a nivel de Langreo que ya suma dos muertes en año y medio: "Cuando suben hacia Laviana, los trenes van muy rápido"
El cruce es muy transitado por coches y peatones que van de Sama a Les Pieces
Los vecinos de la zona donde este martes se produjo el accidente mortal en el que perdió la vida José Antonio Díaz García, Josín, de 71 años de edad cuando cruzaba por un paso a nivel de la línea de FEVE Gijon-Laviana en El Ponticu, en Sama, llevan tiempo reclamando la instalación de barreras de seguridad en el cruce. Ya lo hicieron en diciembre de 2024 cuando en el mismo lugar fallecía Blas Parra, también langreano, cuando su coche fue arrollado por el tren.
El convoy que arrolló a Josín circulaba en sentido sur, hacia Laviana, "y cuando suben van muy rápido", explicaba Emilio García, vecino de la zona que tuvo la desgracia de ver morir a José Antonio Díaz. "Cuando van hacia La Felguera todavía bajan la velocidad e incluso llegan a parar o a pasar muy lentos por el paso a nivel pero al revés no lo hacen y deberían hacerlo también", reclamaba el testigo del trágico suceso de este martes. Era uno más de los que se sumaban a la idea de que el cruce necesita barreras como el paso a nivel del centro de Sama o el de Ciaño, ambos de RENFE.
Paso a nivel sin barreras
El lugar en el que se produjo el atropello de Josín y el arrollamiento del coche de Blas Parra hace más de un año, es un paso a nivel sin barreras. Hay dos grandes semáforos y señales acústicas, además, el tren pita cuando se acerca. Aun así, los vecinos consideran que no es suficiente, que debería haber barreras para evitar el paso tanto de coches como de peatones.
Juan García vive justo al lado del paso a nivel. "He visto muchos accidentes pero nunca había habido muertes como estas dos, lo más grave un matrimonio catalán hace muchos años, que los atropelló el tren pero sobrevivieron", explicaba este lunes aun con el cuerpo de José Antonio Díaz junto a las vías. García señala que "cada vez pasa más gente y más coches" por la zona y eso requiere, en su opinión, un aumento de las medidas de seguridad.
Fueron muchos los vecinos que pasean por la zona los que este lunes lamentaban la muerte de Josín, al que todos conocían. Algo que creen que tal vez se hubiese evitado con las barreras que le hubiesen impedido cruzar.
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