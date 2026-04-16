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Los centros de empresas de Asturias ayudaron a crear 600 nuevas compañías en 2025

La asociación que une a 16 de estos equipamientos celebró su asamblea en Valnalón

La asamblea de centros de empresas públicos celebrada en Valnalón.

La asamblea de centros de empresas públicos celebrada en Valnalón. / Valnalón

L. Díaz

Langreo

La Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias (ACEPPA) celebró este jueves su asamblea general en Valnalón (Langreo), un encuentro en el que se puso de manifiesto "la intensa actividad" desarrollada en 2025, año en el que los 16 centros pertenecientes a la asociación ayudaron a impulsar "cerca de 600 empresas" en la región. Además, en sus instalaciones alojan a un total de 609 compañías, con un nivel de ocupación del 78%.

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Los centros de empresas públicos de Asturias celebraron un encuentro en Langreo con motivo del Día Mundial del Emprendimiento, un encuentro en el que estuvo la directora general de Empresas y Comercio, Arancha González, y que fue dirigido por la directora gerente de Valnalón y presidenta de la ACEPPA, Marta Pérez. Durante la reunión se hizo balance de la actividad en 2025. En total, se realizaron en estos centros 7.566 asesoramientos a iniciativas empresariales, se atendieron a 3.670 emprendedores y se prestó apoyo a 1.725 proyectos. Se facilitó la elaboración de 731 nuevos planes de empresa, mejorando los datos registrados en 2024.

Asimismo, en estos 16 centros se impulsó la creación de cerca 600 empresas, de las cuales aproximadamente el 70% se constituyeron a través de alguno de los puntos de atención al emprendimiento. En el ámbito formativo, se organizaron 127 cursos dirigidos a emprendedores y empresarios, con la participación de más de 1.700 personas, lo que supone un incremento del 3 % en asistencia respecto al año anterior. Además, se llevaron a cabo 194 acciones de sensibilización en emprendimiento, un 12% más que en 2024, en las que participaron un total de 6.120 personas.

Ocupación

En cuanto a la ocupación, los centros de empresas acogieron a 609 empresas a lo largo de 2025, alcanzando un nivel de ocupación del 78,16%, con la incorporación de 128 nuevas iniciativas empresariales.

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ACEPPA es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2000 con el objetivo de impulsar "el desarrollo de la actividad emprendedora en Asturias". Actualmente agrupa a 16 centros y viveros de empresas de titularidad mayoritariamente pública, distribuidos por todo el territorio del Principado. Los centros que forman parte de ACEPPA son: CE La Curtidora (Avilés), CE de Novales (El Franco), CE del Caudal (Mieres), CE del Nalón (El Entrego), CE de Valdés (Luarca), CE La Cardosa (Grado), CE de Llanes, CE de Obanca (Cangas del Narcea), CE de Tineo, CE Impulsa (Gijón), CE El Sabil (Santo Adriano), CEEI (Llanera), Valnalón (Langreo), Vivero de Empresas de Olloniego, Vivero de Empresas de Gozón y Vivero de Empresas de Gijón. Desde 2025, coincidiendo con su 25 aniversario, la red opera bajo la marca Asturias Emprende.

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