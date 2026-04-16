El concierto "Asturey" une en Langreo a 50 alumnos de los IES La Quintana de Ciaño y Rey Fernando VI de Madrid
Ambos centros celebraron unas jornadas de convivencia e intercambio cultural en Asturias
L. Díaz
El IES La Quintana de Ciaño y el IES Rey Fernando VI de San Fernando de Henares (Madrid) volvieron a escenificar su hermanamiento en el teatro José LeónDelestal de La Felguera, donde alumnos de ambos centros pusieron la música en la IV edición del concierto "Asturey".
En el recital participaron el Ensemble y Coro del IES Rey Fernando VI, bajo la dirección de Irene Sánchez y Jesús Saz, y del Coro del IES La Quintana, dirigido por Natalia Ruisánchez. Estas formaciones unieron a 50 músicos sobre el escenario. Con un variado repertorio, mostraron lo que "esfuerzo, compromiso e ilusión pueden lograr cuando en el tiempo de recreo o un viernes al terminar las clases, alumnado de diferentes cursos, profesores e incluso antiguos alumnos y padres se unen para hacer música".
La jornada musical puso fin a dos días de convivencia que terminaron, con una despedida a los pies de la Torre de La Quintana, hasta el próximo encuentro.
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