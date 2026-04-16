Langreo despide a "Josín" preguntándose si su muerte arrollado por un tren se pudo haber evitado
José Antonio Díaz falleció cuando cruzaba el paso a nivel sin barreras de El Ponticu, en Sama
“¿Se pudo haber evitado? ¿Tenía que pasar el tren precisamente en el momento que él estaba cruzando?” Son las preguntas que dejó en el aire el párroco Asdrúbal de Jesús Zeledón Ruiz en la despedida de José Antonio Díaz García, “Josín”, el minero langreano jubilado que perdió la vida este martes a los 71 años al ser arrollado por un tren en el paso a nivel sin barreras de El Ponticu, en Sama. Durante la celebración de la palabra en el Tanatorio de Langreo, el sacerdote, pidió consuelo para la familia ante lo que calificó directamente como una "muerte violenta", describiendo el fallecimiento como una pérdida "tan triste y tan dura" que resulta difícil de procesar para quienes conocían Josín. “La vida puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos”, lamentó el oficiante ante la familia del fallecido y las decenas de personas que les arroparon en el último adiós.
Ante esas preguntas que el sacerdote reconoció sin respuestas, aludió a la decisión de Dios de llevárselo justo en ese momento, a esa hora y en ese lugar por el que tantas veces había pasado el fallecido. Son momentos de dolor, los de la muerte, reconoció el sacerdote quien comparó ese tránsito, ese duelo y sufrimiento actual de la familia con el dolor de parto descrito por San Pablo, sugiriendo que, aunque el momento actual sea de una fatiga extrema y sufrimiento, debe existir una esperanza en la luz de la vida de los justos.
Finalmente, el acto religioso concluyó con un agradecimiento por parte de Zeledón Ruiz en nombre de la familia hacia todas las personas que se acercaron a ofrecer sus oraciones y muestras de cercanía. El párroco insistió en que, ante eventos tan traumáticos, el apoyo mutuo y la fe son los únicos oasis de confianza para los que se quedan, elevando una última petición de fortaleza para que la familia pueda afrontar la ausencia José Antonio Díaz.
Arrollado por el tren
Josín falleció el martes arrollado por un tren que hacía la línea Gijón-Laviana. El hombre cruzaba por un paso a nivel sin barreras cuando desde Sama a Les Pieces, en la zona rural, para dar de comer a su perro. Cuando se percató de que venía el tren intentó evitar el impacto pero no lo logró. El golpe fue tan fuerte que los servicios sanitarios que se trasladaron a la zona, una UVI Móvil, no pudieron hacer nada por su vida.
Otros vecinos que había en la zona, y que presenciaron el accidente, tampoco pudieron hacer nada para alertar al fallecido de que llegaba el tren en sentido Laviana o para evitar el arrollamiento. Su muerte ha reactivado la petición de la instalación de barreras en el paso a nivel de El Ponticu, donde en diciembre de 2024 falleció otro vecino de Langreo al ser arrollado su coche. El cruce está regulado por semáforos y cuenta con señales acústicas pero estas medidas de seguridad no han logrado evitar dos muertes en poco más de un año.
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