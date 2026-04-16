Mieres aprueba un presupuesto de 47,5 millones "para fijar población y atraer inversiones"

Mieres ha aprobado este jueves un presupuesto municipal de 47,5 millones de euros para el ejercicio 2026, una cifra consolidada que integra las partidas del propio consistorio (44,6 millones) y las de sus organismos dependientes: EMUTSA (empresa de transportes), Servicios Sociales y Deportes. El equipo de gobierno de IU, con una mayoría absoluta que les permitió sacar adelante su propuesta, defiende que estas cuentas buscan "consolidar el cambio de ciclo que vive el concejo, que ha logrado paralizar la pérdida de población y quiere atraer inversiones empresariales".

Durante el debate plenario, el concejal de Hacienda, Álvaro González, subrayó que “Mieres ha logrado detener la pérdida de población y está consiguiendo que nuevas familias opten por el concejo para vivir y trabajar; estamos captando inversiones empresariales que generan empleo y actividad económica, y este presupuesto es la herramienta definitiva para consolidar esa tendencia”. González definió las cuentas como un proyecto “realista y comprometido, diseñado para estar al servicio de la gente y seguir mejorando el concejo desde la cercanía”.

Blindaje de servicios públicos

Las cuentas municipales salieron adelante con los votos de los 13 ediles de IU que estuvieron presentes en el Pleno (uno no pudo acudir). La oposición, PSOE (3), PP (3) y Vox (1) las rechazaron.

Desde el equipo de gobierno se defiende que este presupuesto es "el motor necesario para continuar" la transformación. “Mieres ha dejado de ser un municipio en retroceso para convertirse en un polo de atracción; estas cuentas son el blindaje de nuestros servicios públicos y el imán para nuevas oportunidades de futuro”, subrayaron.

Mieres mantiene por sexto año consecutivo la "deuda cero" y congela por decimocuarto año el billete de la empresa de transportes EMUTSA, además de mantener "la presión fiscal al mínimo". Esta gestión permitirá, apunta el gobierno local, ayudar a los vecinos "más vulnerables, para que se beneficien de bonificaciones que alcanzan los 2,6 millones de euros". Según destaca el ejecutivo local, la estrategia se asienta en tres pilares irrenunciables: “Nuestra gestión se basa en la solvencia, el rigor y un control del gasto que no es un fin en sí mismo, sino el medio para garantizar que cada euro revierta en la calidad de vida de la ciudadanía, facilitando la creación de empleo y dando respuesta al reto del envejecimiento”.

Las partidas

En el desglose de las partidas, la política social se erige como una de las claves de la acción municipal con 7,6 millones de euros destinados a la red de servicios sociales, ayuda a domicilio y la residencia de mayores. A esto se suman 3 millones para Educación, que aseguran el mantenimiento de colegios y servicios clave como la escuela de 0 a 3 años, y 2,6 millones para Cultura, área en la que Mieres se ha consolidado como un referente regional.

El gasto de personal, que asciende a 19,6 millones, garantiza los servicios, mientras que más de 2 millones de euros se reparten entre infraestructuras, deportes, comercio y turismo. En este sentido, el gobierno municipal es tajante al afirmar que “no escatimamos en lo público porque entendemos que unos servicios de excelencia son el mejor argumento para que las familias decidan desarrollar su proyecto de vida en nuestro concejo”.

Durante su intervención, el concejal de Hacienda lamentó la postura de la oposición, criticando lo que denominó como la "pinza del no" entre PSOE y PP. El PSOE presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada ante lo que González ha sido rotundo al afirmar que “es decepcionante ver cómo algunos han decidido convertirse en el partido del bloqueo, instalándose en la negativa sistemática sin presentar ni una sola alternativa viable para los problemas de los vecinos”. Frente a esa actitud, el equipo de gobierno ha reafirmado su compromiso de seguir adelante con una hoja de ruta marcada por “la honestidad, la ambición y el realismo”, con el objetivo de que Mieres siga ganando peso como un concejo en el que vivir y trabajar.