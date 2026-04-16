La mujer rural, en el centro de las políticas de igualdad: Sobrescobio inaugura un centro integral habilitado con 1,5 millones de los fondos europeos

Un espacio innovador dedicado a la atención y la formación de la mujer rural en Sobrescobio, sufragado con 1,5 millones de euros de fondos europeos, un proyecto que también incluyó, además de la rehabilitación del edificio que albergará el centro, la adecuación de un nuevo aparcamiento en Rioseco y la restauración de almacenes municipales. La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, inauguró este miércoles el Centro Integral de las Mujeres del parque de Redes, cuyo objetivo, subrayó, "es situar las políticas de igualdad y el papel de las mujeres rurales en el centro de la acción política".

Se trata de un espacio, afirmó Llamedo, que "supondrá un antes y un después". "Es un lugar de encuentro, es un lugar de formación, es un lugar de atención integral a las mujeres rurales, que son pieza fundamental en el medio rural" y en el "reto demográfico, cuando estamos hablando de la dinamización de los pueblos". Junto a Llamedo estuvo el alcalde coyán, Marcelino Martínez, además de ediles del gobierno local, de la corporación y de la directora de Patrimonio, Cecilia Cachero.

Final de las obras

Hace apenas unos días, el Ayuntamiento de Sobrescobio culminaba las obras del Centro de Atención Integral y de Formación para la Mujer Rural, en Rioseco, "primer equipamiento específico de estas características en el municipio, en el parque Natural de Redes y un centro pionero también a escala regional", destacó el Alcalde, Marcelino Martínez. Los trabajos se ejecutaron gracias a una subvención del Instituto para la Transición Justa financiada con fondos europeos Next Generation. El proyecto, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, "integra la rehabilitación de varios inmuebles municipales y la creación de un nuevo aparcamiento público, ordenando un espacio hasta ahora infrautilizado y transformándolo en un pequeño campus cívico al servicio de la ciudadanía y, de forma muy especial, de las mujeres del medio rural", señaló el regidor.

El interior del edificio principal. / LNE

En concreto, se rehabilitó la antigua biblioteca municipal para convertirla en un "moderno centro administrativo y de atención a la ciudadanía", abierto a la plaza y pensado como puerta de entrada a los servicios municipales, donde se concentrarán, entre otros, los servicios sociales, el programa "Rompiendo Distancias", el Servicio de Atención Familiar y diversas actividades de salud y bienestar como fisioterapia o podología, así como otras prestaciones de cercanía. La planta superior se configurará como un espacio de referencia para la mujer rural: salas de reunión, encuentro y organización de charlas, jornadas y actividades específicas "para este colectivo", apuntó el alcalde de Sobrescobio.

Almacenes y archivo

Junto a este edificio, se reformaron unos antiguos almacenes municipales "para convertirlos en una gran sala de usos múltiples, destinada a la realización de cursos, talleres y acciones formativas, así como a prácticas y actividades que faciliten la empleabilidad y el emprendimiento femenino en sectores ligados al territorio". Este espacio incorpora también "zonas adecuadas de aseo y cambio para el personal femenino del Ayuntamiento", añadió Martínez.

Asimismo, se rehabilitó un tercer edificio para albergar "de forma ordenada y accesible" el archivo municipal, que hasta ahora se encontraba disperso en distintas dependencias, "completando así un pequeño campus cívico en el centro del núcleo urbano".

Finalmente, para dar servicio a todo el conjunto se ha creado un nuevo aparcamiento público urbanizado y señalizado, dotado de marquesina fotovoltaica y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Eficiencia

"El proyecto se ha concebido desde el inicio como una actuación ejemplar en lo social, lo ambiental y lo digital, los edificios incorporan soluciones pasivas de alta eficiencia, aislamiento reforzado, carpinterías de altas prestaciones e iluminación LED, y se ha instalado una importante superficie de paneles solares que permite avanzar hacia la autosuficiencia energética del conjunto", destacó el regidor.

El Centro de la Mujer Rural de Sobrescobio "nace, en definitiva, como una respuesta específica para un colectivo específico, la mujer rural, en una comarca de montaña y en plena Reserva de la Biosfera, con el objetivo de cerrar brechas de género, ofrecer atención especializada, formación y acompañamiento, y convertirse en un referente comarcal y regional en igualdad, innovación social y sostenibilidad, plenamente integrado en los valores naturales del Parque Natural de Redes", concluyó Martínez.