Palmira Márquez destripa el oficio de agente literario en la Casa de la Buelga

El mundo de las letras, tan dado en los últimos tiempos a los fastos televisivos, tiene también sus propios engranajes invisibles entre los que está la figura del agente literario. Para arrojar luz sobre esta profesión, Palmira Márquez, periodista y fundadora de la agencia literaria “Dos Passos” ofrecerá este viernes 17 de abril (19.30 horas) la conferencia “El oficio de agente literaria”. Será en la Casa de la Buelga de Ciaño, en un acto organizado por Cauce del Nalón.

Marquez regresa a Asturias, una tierra donde ya ejerció como directora de publicaciones en Oviedo antes de trasladarse a Madrid para dirigir la comunicación nacional de la cadena de librerías Crisol, del Grupo Santillana. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y con una trayectoria que arrancó en la Cadena SER, Márquez dio un paso definitivo en 2003 al fundar, junto su marido, Miguel Munárriz, la agencia “Dos Passos”, con la que en la actualidad representa a más de un centenar de autores.

Además de su faceta empresarial y de representación, Márquez ha explorado la escritura creativa junto a Silvia Grijalba, con quien ha publicado obras que fusionan literatura y gastronomía. El acto de este viernes será presentado por el poeta y ensayista Ricardo Labra. Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón será la encargada de abrir las intervenciones en una cita que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.