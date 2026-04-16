Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Palmira Márquez destripa el oficio de agente literario en la Casa de la Buelga

La fundadora de la agencia "Dos Passos" ofrece una conferencia invitada por la asociación Cauce del Nalón

La Casa de La Buelga de Ciañu

La Casa de La Buelga de Ciañu

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

El mundo de las letras, tan dado en los últimos tiempos a los fastos televisivos, tiene también sus propios engranajes invisibles entre los que está la figura del agente literario. Para arrojar luz sobre esta profesión, Palmira Márquez, periodista y fundadora de la agencia literaria “Dos Passos” ofrecerá este viernes 17 de abril (19.30 horas) la conferencia “El oficio de agente literaria”. Será en la Casa de la Buelga de Ciaño, en un acto organizado por Cauce del Nalón.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Marquez regresa a Asturias, una tierra donde ya ejerció como directora de publicaciones en Oviedo antes de trasladarse a Madrid para dirigir la comunicación nacional de la cadena de librerías Crisol, del Grupo Santillana. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y con una trayectoria que arrancó en la Cadena SER, Márquez dio un paso definitivo en 2003 al fundar, junto su marido, Miguel Munárriz, la agencia “Dos Passos”, con la que en la actualidad representa a más de un centenar de autores.

Noticias relacionadas y más

Además de su faceta empresarial y de representación, Márquez ha explorado la escritura creativa junto a Silvia Grijalba, con quien ha publicado obras que fusionan literatura y gastronomía. El acto de este viernes será presentado por el poeta y ensayista Ricardo Labra. Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón será la encargada de abrir las intervenciones en una cita que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  2. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  7. Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Los centros de empresas de Asturias ayudaron a crear 600 nuevas compañías en 2025

Los centros de empresas de Asturias ayudaron a crear 600 nuevas compañías en 2025

Langreo despide a "Josín" preguntándose si su muerte arrollado por un tren se pudo haber evitado

Langreo despide a "Josín" preguntándose si su muerte arrollado por un tren se pudo haber evitado

Palmira Márquez destripa el oficio de agente literario en la Casa de la Buelga

Palmira Márquez destripa el oficio de agente literario en la Casa de la Buelga

La mujer rural, en el centro de las políticas de igualdad: Sobrescobio inaugura un centro integral habilitado con 1,5 millones de los fondos europeos

La mujer rural, en el centro de las políticas de igualdad: Sobrescobio inaugura un centro integral habilitado con 1,5 millones de los fondos europeos

Talleres, cuentacuentos y presentaciones literarias con motivo del Día del Libro en Laviana

Talleres, cuentacuentos y presentaciones literarias con motivo del Día del Libro en Laviana

Mieres aprueba un presupuesto de 47,5 millones "para fijar población y atraer inversiones"

Mieres aprueba un presupuesto de 47,5 millones "para fijar población y atraer inversiones"

El sector químico asturiano se une para afrontar los retos de Mercosur y el acuerdo de libre mercado con India

El sector químico asturiano se une para afrontar los retos de Mercosur y el acuerdo de libre mercado con India

El concierto "Asturey" une en Langreo a 50 alumnos de los IES La Quintana de Ciaño y Rey Fernando VI de Madrid

El concierto "Asturey" une en Langreo a 50 alumnos de los IES La Quintana de Ciaño y Rey Fernando VI de Madrid
Tracking Pixel Contents