El sector químico asturiano se une para afrontar los retos de Mercosur y el acuerdo de libre mercado con India
El Clúster IQPA, que celebra unas jornadas en la Bayer, se abre a la colaboración con nuevas empresas "claves para para la competitividad"
El sector químico y de procesos de Asturias ha reafirmado su "cohesión y voluntad de crecimiento conjunto" durante una jornada técnica celebrada este jueves 16 de abril en las instalaciones de Bayer en La Felguera, Langreo, donde el Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias (IQPA), que preside el director de la planta farmacéutica, Jorge Álvarez, ha analizado los desafíos estratégicos de su cadena de valor. Mario Díaz, coordinador del IQPA, ha destacado la importancia de este ecosistema industrial que agrupa a las grandes compañías de la región y que, tras cumplir su cuarto de siglo de historia el pasado año, “encara una nueva etapa marcada por la apertura y la colaboración técnica”.
El encuentro en Bayer, no solo ha servido para estrechar lazos entre los socios tradicionales, sino para consolidar la figura de las “empresas colaboradoras”, entidades que, aunque no forman parte del núcleo industrial directo, “resultan piezas fundamentales al proveer servicios técnicos especializados en gestión ambiental, innovación y consultoría normativa, factores que resultan decisivos para la competitividad final del sector”. En el transcurso de la jornada, Mario Díaz ha subrayado que el objetivo principal del clúster sigue siendo “la promoción de medidas técnicas que faciliten el crecimiento industrial, utilizando la difusión de buenas prácticas y el análisis compartido de la situación legal y económica para anticiparse a los problemas que plantea el mercado global”.
Mercosur y el mercado indio
Uno de los puntos de mayor interés ha sido el análisis del impacto que acuerdos internacionales, como el de Mercosur o las relaciones comerciales con la India, tras la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea, pueden tener sobre el escenario químico asturiano, una cuestión que, según ha señalado Díaz, “plantea un horizonte de incertidumbre donde coexistirán sectores beneficiados con otros perjudicados”, haciendo de la fluidez informativa entre empresas una herramienta de supervivencia.
El programa desarrollado en La Felguera ha recorrido temas de vanguardia como la aplicación de agentes de Inteligencia Artificial en procesos corporativos, el capital natural en la industria y el “Outsourcing” industrial (contratación externa con empresas especializadas) como palanca de transformación.
Esta unión del sector químico, que se concretó en la reunión de sus comisiones internas y en la visita a la emblemática planta de Bayer, refuerza la idea de una industria asturiana que busca "en la suma de capacidades" —tanto de las plantas de producción como de sus socios estratégicos— la fórmula para garantizar un desarrollo "sólido y competitivo" en los años venideros.
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