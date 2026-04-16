La suerte vuelve a Langreo: el primer premio de la Lotería Nacional, vendido en La Felguera

Hace poco más de una semana, la suerte hacía que el primer premio del Cupón de la ONCE tocase en Langreo. Esta vez, ha sido la Lotería Nacional la que dejará un buen pellizco en el concejo, en La Felguera. El sorteo de los jueves premió al número 39.770, vendido en la administración número 2 de Langreo, en la calle Santa Eulalia de La Felguera.

Este primer premio, con 300.000 euros de premio al número (30.000 al décimo) también cayó en otras cuatro localidades españolas: Catral, en Alicante; Cornellá del Llobregat (Barcelona); Fonsagrada, en Lugo, y Mazarrón (Murcia).

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El segundo premio de la Lotería Nacional, al número 71.004 (6.000 euros al décimo, 60.000 al número) fue todavía más repartido. También hubo un pellizco de suerte para Asturias, para la administración número 32 de Oviedo (centro comercial Los Prados). También se vendieron boletos de este número en Alicante, Vitoria, Sabadell (Barcelona), Santurtzi (Vizcaya), Tomelloso (Ciudad Real), Huesca, El Álamo (Madrid), Madrid, Écija (Sevilla) y Torrent (Valencia).