Los conductores de autobús del Nalón, en huelga desde el día 4, inician una campaña de apoyo entre los vecinos
Se pone en marcha una recogida de firmas, piden "comprensión a la ciudadanía" y CC OO califican de "cicateras" a las empresas por no poner mamparas de seguridad
Los conductores de los autobuses de las empresas Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, en huelga desde el pasado 4 de abril, han iniciado una campaña de recogida de firmas entre la ciudadanía para recabar apoyos entre los vecinos del valle del Nalón. Recalca el colectivo que solo reclaman "medidas de seguridad y salud para las plantillas que eviten agresiones como la sufrida el 14 de marzo" por un conductor del servicio búho a Oviedo.
Los conductores se muestran en desacuerdo con las medidas que ofrece la empresa en las reuniones celebradas hasta el momento en el SASEC (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos), ya que solo plantean "poner más cámaras en los buses", algo a lo que "nunca nos hemos opuesto, pero entendemos que además, hayqe establecer protocolos de actuación y defender al personal de conducción con mamparas". Las hojas para la recogida de firmas se están distribuyendo por locales hosteleros de todo el valle.
Negociación
Desde el sindicato CC OO califican de "cicatera" la postura de las empresas, que afirman que la agresión a un conductor -le apuñalaron en el cuello- fue una situación aislada. "En la evaluación del puesto de conductor realizado por un Servicio de Prevención ajeno, pero contratado por la propia empresa, se califican como "extremadamente dañinas" los riesgos para el personal", y a pesar de ello, "siguen mirando hacia otro lado sin asumir que la seguridad y la salud es responsabilidad suya".
"Las empresas", subrayan los conductores, "reciben subvenciones del Principado de Asturias, a través del CTA, Consorcio de Transportes". Las plantillas piden "comprensión a la ciudadanía e implicación a las administraciones, y atención ciudadana para derrocar el negacionismo empresarial", concluyen desde CC OO.
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