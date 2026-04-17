Cuentacuentos, talleres y presentaciones literarias en la celebración del Día del Libro en San Martín

San Martín del Rey Aurelio celebra el Día del Libro con una programación diversa que incluye cuentacuentos, talleres de escritura creativa, presentaciones literarias, música, una ponencia y la lectura pública de microrrelatos en la calle con participación popular.

Los cuentacuentos, a cargo de la compañía Puppy’s, están pensados para el público infantil, se celebrarán en las bibliotecas de Sotrondio, el 28 de abril, con el relato "La montaña sin árboles", y Blimea, el 30 de abril, con el "Monstruo de colores". Todas las sesiones a las 18.00 horas.

En clave literaria, el martes 21 de abril, a las 19.30 horas, la biblioteca de El Entrego acogerá la presentación de la novela "Luz de Dríada", de Yosune Álvarez; a la que suma la presentación del libro "Salitre en la boca", de Adolfo Javier Mariano Gil, el viernes 24 de abril, a las 18.00 horas, en el Aula Onofre Rojo de Sotrondio. Además, el miércoles 29 de abril la escritora y magistrada Eloína González Orviz presenta su nueva novela "La sospecha del mal", a las 19.30 h en la Casa de la Cultura Gaspar García Laviana, en El Entrego.

Talleres

La programación incluye también visitas y talleres de escritura creativa en las bibliotecas municipales con el alumnado de 2º y 3º de educación primaria, a cargo del modelo de dinamización del taller de empleo; así como el concierto del Conservatorio de Música del Valle del Nalón, el miércoles 22 de abril, a las 18.30 horas, en el Aula Onofre Rojo y la presentación de los libros de testimonios de Monika Gloscwitz y Eva Martínez, de la mano de Mujeres del Carbón, en el Pozo Sotón, a las 19.00 horas.

El mismo día 23 de abril, Día Internacional de Libro, tendrá lugar una lectura pública de microrrelatos en Blimea, a las 12.00 horas, en la plaza de la iglesia. Por la tarde, a las 18.00 horas, ponencia sobre la Institución Libre de Enseñanza, a cargo de Lluis Alfonso Iglesias Huerga, en el Aula Cultural Onofre Rojo.

Xira Didáctica

Por otro lado, en el marco de la celebración del Día del Libro se integra este año la Xira Didáctica, un programa de dinamización cultural y educativa de la Consejería de Cultura dirigida al alumnado de llingua asturiana y literatura, que abarca a diversos municipios asturianos, celebra en San Martín tres obras de teatro, dos de ellas tuvieron lugar los días 14 y 16 de abril. Queda pendiente "Soi un osu", para alumnos de infantil, el 28 de abril.

A las diferentes funciones asiste el alumnado del colegio Sagrada Familia y del Colegio Rural Agrupado San Martín, de la Güeria; también del Colegio de Adultos del Nalón, de los IES Calvo Miguel y Virgen de Covadonga, así como del colegio Rey Aurelio.