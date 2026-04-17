Decenas de personas se manifiestan en Langreo ante la “infrautilización” del Centro Neurológico: solo a atiende a 17 de 90 posibles pacientes

El Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) en Barros, Langreo, tiene capacidad para 90 personas, 60 en la zona de hospitalización y 30 en la de centro de día. En la actualidad se atiende de manera ambulatoria a 17 pacientes. Esta situación ha llevado a que decenas de langreanos se manifestasen este viernes ante las instalaciones convocados por Comisiones Obreras.

Concentración ante el Credine, en Barrios, para exigir su apertura completa / D. O.

La secretaria general del sindicato en el Nalón, Elena Morán, exigió “que el Credine se ponga en marcha plenamente porque está completamente infrautilizado”. El área de hospitalización “ni siquiera se ha estrenado” y en “solo hay unos pocos pacientes de forma ambulatoria, además de algún convenio de buenas prácticas que se hizo con el Principado el año pasado y que este 2026 no se ha renovado”.

16 millones de inversión y 2,5 de mantenimiento anual

El Credine, dependiente del Imserso, abrió de manera parcial en mayo de 2022 tras una década de retrasos y paralizaciones. En estos cuatro años de funcionamiento no han entrado en servicio ni la zona de hospitalización ni la de investigación. “Necesitamos que empiece a funcionar”, reclamó Elena Moran que pidió “una apuesta clara” de las administraciones, tanto regional como estatal. La líder sindical subrayó que “se ha hecho una inversión tremenda y se sigue invirtiendo en el mantenimiento de un centro infrautilizado” El centro costó 16 millones de euros y su mantenimiento asciende a 2,5 millones de euros al año. Tras ese gasto, Morán entiende que el centro “debe funcionar como su propio nombre indica, como un centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas”.

EN IMÁGENES: El centro neurológico de Langreo abre tras diez años / IRMA COLLÍN

Los manifestantes reclamaron también que mejore la atención a los usuarios. “Son pacientes con problemas de movilidad, que tienen esclerosis o que han sufrido un ictus”, explicó Moran. Esas personas necesitan un transporte adaptado para llegar a Barros. El Credine adquirió una furgoneta específica para ese transporte “pero no hay conductor, y eso ya es sangrante” denunció Morán.

Otra de las patas en las que se ha hecho énfasis durante años es la investigación. Desde sus inicios se destacó que sería una de las tareas fundamentales del centro y por el momento no se ha puesto en marcha. Morán reclamó un convenio con la Universidad de Oviedo para desarrollar ese aspecto.

En la concentración de este viernes participaron trabajadores y usuarios del Credine que recibieron también el apoyo del Ayuntamiento de Langreo, con la presencia del alcalde, Roberto Marcos García, y varios miembros de su equipo de gobierno.

El Credine empezó a construirse en el año 2009. Según los plazos iniciales de la obra, tendría que estar abierto desde 2012. Tras varios problemas (entre ellos la quiebra de la constructora), retrasos y arreglos, los trabajos concluyeron en 2017. Después llegaron trámites varios como la compra del mobiliario y los equipos. El complejo abrió sus puertas en marzo de 2020, pero no para su objetivo inicial, sino para tratar a pacientes con coronavirus. Lo hizo hasta junio de 2021. Después volvió a cerrar, y no arrancó hasta 2022, "infrautilizado", como denunciaron este viernes los manifestantes.