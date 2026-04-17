El incendio de un lámpara calcina por completo una habitación en una vivienda de tres alturas en Mieres

Efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Mieres extinguieron ayer noche el incendio declarado en una vivienda de tres alturas ubicada en la calle Alejandro Casona, en Mieres.

El fuego calcinó por completo una habitación y los muebles de esa estancia. El resto del inmueble resultó afectado por el humo. Precisamente debido a la gran cantidad de humo generada una mujer fue atendida en el lugar por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres. Según datos facilitados por el SAMU la afectada no precisó traslado sanitario y fue dada de alta in situ.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.28 horas de ayer jueves. En la llamada indicaban que se le estaba incendiando una lámpara en la vivienda y había mucho humo.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación del parque de Mieres y pasó el aviso al SAMU que envió los medios ya citados. También se informó a la Policía Local.

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A las 23.16 horas los bomberos dieron el fuego por extinguido. Tras desescombrar y ventilar retiraron del lugar para regresar a parque a las 23.47 horas.