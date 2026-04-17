La langreana Marisa Valle Roso, nominada en los Premios de la Academia de la Música junto a Rosalía, Amaia o Leiva

La cantante y compositora langreana Marisa Valle Roso ha sido nominada a mejor álbum folklórico en los Premios de la Academia de la Academia de Música, unos galardones españoles instituidos en 2024 por la Academia de la Música de España, denominados como los «Grammys españoles». La Academia considera “Cenicientes” uno de los mejores discos de folklore del año junto a “La constancia”, de "El nido", “Outras Trece cancions bonitas”, de German Díaz y Benxamin Otero, “Robina”, de La María y “Amoríos, la verdad de mi copilla”, de La Tania.

La gala de entrega de premios se celebrará el 26 de mayo de 2026 en Madrid. Las nominaciones, que fueron anunciadas recientemente, y entre las que se encuentra Marisa Valle Roso, está lideradas por artistas como Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente o Leiva.

Las mujeres de las Cuencas

“Cenicientes” es el segundo trabajo en solitario de la langreana y en él reivindica el papel de las mujeres en las cuencas mineras asturianas. En el álbum destacan los homenajes a Anita Sirgo, Tina Pérez y Celestina Marrón, luchadora en la Huelgona del 62, o a El Tren de La Libertad, el movimiento liderado por la tertulia feminista Les Comadres, de Gijón, y el colectivo de mujeres de Barredos, en Laviana, que lograron parar la reforma de la ley del aborto impulsada por el ministro del PP Alberto Ruiz Gallardón, que se vio obligado a dimitir.

La artista langreana nunca ha abandonado la tradición. Creció cantando tonada y ahora regresa a ese mundo pero lo hace desde otro lugar, componiendo con claves tradicionales pero caminando hacia lo más actual. El autotune, presente en varias de las composiciones del disco, refuerza una voz más que acreditada. La producción de Juan de Dios, varias veces nominado a los Latin Grammy, abre nuevas rutas sonoras donde sintetizadores y texturas electrónicas dialogan con la potencia y calidez de su voz, llevando su música a territorios hasta ahora inexplorados.

“Cenicientes” surge “tras trabajo de introspección, probar canciones tradicionales, darles vueltas y componer desde otro sitio. Descubrí quién era yo, que quería hacer y qué quería contar en mis canciones”. A partir de ese momento la cantante y compositora enhebra una serie de canciones que escuchadas juntas, con el concepto de disco, viajan desde la Cuenca del Nalón a las fiestas de prao, los conjuros o un festival indie.

La artista presentó el trabajo en un abarrotado teatro de La Felguera el pasado mes de octubre y desde encontes no ha parado de defenderlo en directo. Su gira parasará durante los meses de abril y mayo por Madrid, La Rioja, Bilbao o Tarragona, antes de afrontar la temporada de verano.