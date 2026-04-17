León niega de nuevo el uso de los pastos de Pinos a los ganaderos de Mieres, que exigen la mediación del Principado: "Esto es un conflicto entre comunidades"

Si nada cambia los ganaderos de Mieres tampoco podrán llevar este verano sus reses a los pastos leoneses de Pinos. La Junta de Castilla y León les ha denegado esta semana el permiso para hacer uso del monte, propiedad desde hace un siglo del Ayuntamiento de Mieres.

Concentración de ganaderos de Mieres ante la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Pola de Lena / D. O.

Los ganaderos se concentraron este viernes ante la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Pola de Lena para reivindicar su derecho a utilizar los pastos de verano. David Pérez Naya, portavoz del colectivo de ganaderos mierenses, explicó que este jueves acudieron a solicitar el permiso a León y les fue denegado, “sin explicarnos los motivos”

Multas de hasta 8.000 euros

El año pasado los propietarios que llevaron sus reses a Pinos se enfrentaron a multas de hasta 8.000 euros “y no podemos pasar otro verano así”, subrayó Pérez Naya, que reclama “que con la escritura de propiedad de los montes que tiene el Ayuntamiento de Mieres se nos reconozca el derecho a usar el monte, igual que pasa con los ganaderos de los pueblos leoneses de Pinos, San Emiliano Candemuela y Villagursán, a los que la Junta de Castilla y León les deja acceder a los pastos con las escrituras”. “Lo que pedimos es que sí les dejan acceder a ellos, nos dejen también a nosotros, que estamos en la misma situación” apuntó.

Los alrededor de 80 ganaderos mierenses que tradicionalmente subían a Pinos unas 1.500 cabezas de ganado durante la temporada estival, solicitan que se les dé una “guía”, el documento oficial obligatorio para trasladar animales vivos que certifica el origen, destino, ruta y estado sanitario de los animales. Lo solicitarán en la Oficina agraria de Villablino, en León, pero ya cuentan con la negativa así que “levantaremos acta notarial”, advierte Pérez Naya.

Paso adelante del Principado

Ante esta situación enquistada, Borja Fernández, coordinador de Unión Ural Asturiana (URA), exige “un paso adelante” de la consejería de Medio Rural del Principado, “porque esto es un conflicto entre dos comunidades autónomas, Asturias y Castilla y León, y no nos consta que haya habido ninguna reunión por parte de las consejerías”.

Los ganaderos de Mieres necesitan esa “guía” para poder acceder a los pastos y ante la negativa de Castilla y León “esto tiene se tiene que solucionar a nivel político, con un acuerdo entre los gobiernos de las dos comunidades”, afirmó Fernández.

El conflicto de Pinos se remonta a décadas atrás, aunque se agravó especialmente el año pasado tras la paralización judicial de los permisos de pasto. Como solución de emergencia, los ganaderos alquilaron el monte anexo de Los Hidalgos, lo que permitió salvar la campaña estival, aunque no evitó sanciones ni denuncias cruzadas entre productores asturianos y leoneses.

Respaldo político

Los ganaderos de Mieres recibieron este viernes el respaldo político de concejales y diputados regionales de IU, PSOE, y PP. La diputada de IU y exconcejala en el Ayuntamiento de Mieres, Delia Campomanes, calificó de “injusta” la situación que están viviendo los profesionales y apuntó que “la solución es que Mieres pueda ejercer sus competencias fuera de la comunidad autónoma de Asturias”. Hasta que no llegue esa solución “debería alcanzarse un acuerdo para que los ganaderos de Mieres y de León puedan convivir en el puerto”.

Respecto a la reclamación de Borja Fernández de que la consejería de Medio Rural se involucre en la cuestión, Campomanes considera que “sí que puede haber un intento de mediación y de negociación” y recordó que su formación ya se lo ha solicitado en varias ocasiones al consejero de Medio Rural, el socialista Marcelino Marcos Líndez.

Por el momento los ganaderos de Mieres no ven cerca una solución, pese a que el Ayuntamiento busca algún modelo legal para que puedan usar los pastos leoneses, y anuncian “acciones y movilizaciones necesarias” para defender sus derechos que consideran que “se han pisoteado por la Junta de Castilla y León”.