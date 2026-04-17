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Mieres saluda a la mejor Folixa de la primavera asturiana, una fiesta que protagonizan la música tradicional y la sidra

El pregón de Mercedes Villa, directora de la Escuela de Música, abre los festejos

La pregonera, minutos antes de su intervención.

La pregonera, minutos antes de su intervención. / LNE

L. Díaz

Mieres del Camino

La mejor Folixa de la primavera asturiana, la de Mieres, se abrió este viernes con el pregón que pronunció Mercedes Villa, directora de la Escuela de Música, una institución con 39 años de historia, con cientos de alumnos y en la se han producido incontables anécdotas.

El acto contó también con la emotiva entrega del Galardón «Fini Suárez» al maestro gaitero Pedro Pangua. Los primeros conciertos cuentan con la música de unos clásicos de la escena folk asturiana, «Llan de Cubel», y con la actuación de Xose Lois Romero & Aliboria. La sidra también corre en abundancia por el parque Jovellanos, con bebida tanto escanciada como de pipa.

Ambiente durante el pregón de la Folixa.

Ambiente durante el pregón de la Folixa. / LNE

Sábado

Este sábado, la fiesta no para, más bien al contrario, se intensifica, con actividades para todas las edades. Entre las 12.30 y las 14.00 horas, habrá actividades «pa la reciella» en el parque Jovellanos. A las 13.00 horas, «L’Artusu», «Ruxidera», «Prau Llerón» y la Banda de Gaites Villa de Mieres bailan y tocan por las calles. Por la tarde, a las 18.00 horas, los más pequeños tendrán de nuevo la oportunidad de disfrutar de distintas actividades infantiles, en este caso, en el Parque Aníbal Vázquez. A la misma hora, además, se impartirá un taller de baile asturiano en el Parque Jovellanos.

Entre las 18.30 y las 22.00 horas, Mieres Centru Cultural dispondrá de dos turnos para la «Xuntanza de sidres». Una bebida, la sidra, que será protagonista de toda la jornada. Primero, de 13.00 a 1.00 horas, con una primera sesión de sidra de pipa y escanciada en el parque Jovellanos. A las 19.00 volverá la sidra escanciada, y desde las 21.00 horas, la de pipa, hasta que el cuerpo aguante. Y tiene que hacerlo, porque uno de los platos fuertes del menú musical se celebra el sábado, a partir de las 22.00 horas, primero con las canciones del cántabro Nando Agüeros y después, con el folk de los irlandeses «Dervish».

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El domingo habrá más sidra y música.

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