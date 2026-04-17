El Principado se compromete a encontrar solución a la huelga de conductores de autobús del Nalón, afirma CC OO

El sindicato CC OO, el único con representación en las empresas Transporte Zapico y Autobuses de Langreo, que prestan los principales servicios de autobús del valle del Nalón, mantuvo este viernes una reunión con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo. Fuentes sindicales subrayaron que el Principado se ha comprometido a encontrar una solución satisfactoria a la huelga en unos días, intercediendo para que las empresas se atengan a la principal demanda de los conductores: la instalación de mamparas para mejorar su seguridad en los servicios "búho" que prestan.

El conflicto estalló tras la agresión a un conductor que se produjo el 14 de marzo, con un trabajador apuñalado en el cuello. La plantilla exige desde entonces mayores medidas de seguridad, mínimo, la instalación de mamparas en los búho, algo que ya tienen "los autobuses de Oviedo, Gijón, el tranvía de Avilés o los de Mieres". Las empresas, ambas del grupo Sanjuán, se limitan por su parte a ofrecer la instalación de cámaras, algo insuficiente según los conductores.

En la reunión de este viernes, en la que estuvo el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, el Principado confirmó su intención de hacer obligatoria, de cara a próximas licitaciones, la instalación de mamparas protectoras. También hubo un compromiso para encontrar un final a la huelga, en la que los conductores notan "el total apoyo de los vecinos del valle del Nalón", pese a que son conscientes de que son ellos "los que sufren sus consecuencias, con autobuses llenos, y gente quedándose en tierra", al circular únicamente uno de cada cuatro servicios.

Reunión

Este "fin" a la huelga podría certificarse en una próxima reunión, el miércoles, a la que están convocados la Consejería de Movilidad, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas y el sindicato CC OO. Fuentes de la central sindical señalaron además que las empresas tienen sobre la mesa dos posibles sanciones por parte de Inspección de Trabajo, con juicio por vulneración de los derechos fundamentales de huelga, "al considerar que los servicios búho son esenciales, que consideramos que no lo son, y al poner a conducir estos autobuses a trabajadores que pertenecen a otras empresas" del grupo Sanjuán, pero que no son las concesionarias directas del servicio nocturno.

"Confiamos en que en la reunión del próximo miércoles se encuentre una solución definitiva", apuntaron desde CC OO, que acusó al grupo empresarial de "saltarse las normativas" y pese a ello, "seguir cobrando las subvenciones a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). Reciben dinero público, de una gente que ahora tiene que coger taxis, o el coche particular, u otros medios, cuando antes usaba el autobús".

"Cerrazón"

"La cerrazón de la empresa", añadieron, "es incomprensible, más teniendo en cuenta que la solución costaría unos miles de euros" y que, a medio plazo, va a ser obligatoria para nuevas licitaciones de los servicios. "Esperamos que haya una solución con la intervención del Principado", añadieron desde los representantes de los trabajadores, ya que "en la reunión de mediación en el SASEC (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos) la empresa dijo que si alguna administración la obligaba a poner las mamparas, tendría que colocarlas".