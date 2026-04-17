VOX Aller propone rehabilitar escuelas rurales abandonadas para uso social y como viviendas

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Aller ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que propone la rehabilitación de antiguos edificios escolares en desuso, "actualmente en estado de deterioro", con el objetivo de darles un uso social (vivienda, centros de reunión) y revertir su situación de abandono.

El portavoz de Vox en Aller, Juan Antonio del Peño, denuncia la falta de mantenimiento de estos inmuebles, que tras su desafectación pasaron a ser de titularidad municipal. “Nos encontramos con edificios públicos en estado de abandono que suponen un riesgo para los vecinos y deterioran la imagen del concejo”, señala. Del Peño critica además la incoherencia del equipo de gobierno. “No se puede exigir a los ciudadanos que mantengan en buen estado sus propiedades mientras el propio Ayuntamiento permite que sus edificios se degraden”, recalca.

Desde Vox consideran que estos inmuebles representan "una oportunidad para dar respuesta a necesidades reales del municipio". En este sentido, la moción plantea la puesta en marcha de un plan de choque para su rehabilitación, con el fin de destinarlos a viviendas sociales, centros sociales o viviendas tuteladas para personas mayores.

“En lugar de dejar que estos edificios se caigan, hay que ponerlos al servicio de los vecinos. Pueden convertirse en una solución para el acceso a la vivienda o en espacios útiles para la comunidad”, explica el portavoz en Aller.

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Otros aprovechamientos

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de enajenar parte de estos inmuebles para su aprovechamiento como alojamientos de turismo rural o viviendas familiares, "contribuyendo así al desarrollo económico del concejo". “Estamos hablando de dar una segunda vida a un patrimonio que hoy está desaprovechado. Es una cuestión de sentido común, de gestión eficaz y de aprovechar los recursos que ya tenemos”, afirma Del Peño.