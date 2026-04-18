El embalse de Tanes, en Caso, recibe a los primeros turistas en kayak tras 20 años de espera: "Espero que venga mucha gente a conocerlo"

El británico Matthew Quinn escala, hace surf, le apasiona la montaña y cualquier cosa que se pueda calificar como deporte de aventura. Vive en La Felguerina, en Caso, y no dejó pasar la oportunidad que le brindó su amiga Sonia Acelas, una colombiana con nacionalidad española que vive en Piloña. Fue ella quien se encargó de apuntar a los dos a la primera ruta guiada en kayak por el embalse de Tanes. Fueron parte del grupo de 21 personas que quizás sin saberlo protagonizaron una jornada histórica. Este sábado 18 de abril era el primer día que se podía navegar por el embalse, una actividad por la que el Ayuntamiento de Caso lleva luchando más de 20 años, “que parecieron 100”, confiesan.

Foto de grupo del estreno de la navegación turística en el embalse de Tanes / D. O.

Sonia Acelas ha remado en muchos otros sitios y estaba “encantadísima” de poder hacerlo en Tanes pero su amigo Matthew era la primera vez que lo hacía. “Espero que vaya bien, me encantan todas estas actividades, por eso he venido a vivir a Asturias”, confesaba antes de subirse al kayak.

Matthew Quinn antes de subirse al kayak en el embalse de Tanes / D. O.

Navegar y conocer Redes

Encantada estaba también la mierense Elsa Cera. Se enteró por LA NUEVA ESPAÑA de las jornadas gratuitas para poner en marcha la actividad y no dudó en subir hasta Caso. “Me encanta el agua y en cuanto leí la noticia en el periódico me pareció una muy buena oportunidad”, explicaba mientras se colocaba el chaleco salvavidas. A esa querencia a las actividades acuáticas se suma el entorno. El embalse de Tanes está en pleno parque natural de Redes y Elsa Cerca confesaba que “no conocía la zona así que fue un añadido para venir y vivirlo”. Ella fue de las primeras “pero espero que pueda venir mucha gente a conocer el sitio, a disfrutarlo y navegar por el embalse”.

La mierense Elsa Cera en el embalse de Tanes / D. O.

Quienes más disfrutaron de esta primera jornada fueron los más pequeños. Marta Cabilla, de Belerda (Caso) estaba un poco nerviosa, nada que no se solucionase con la seguridad de subirse al kayak con su padre. Antes de embarcar solo tenía un propósito, “no caerme al pantano”. Una vez en el agua se tranquilizó y se lo pasó en grande.

La niña Marta Cobilla preparada para navegar en el embalse de Tanes / D. O.

Pese al frío y el aire, que hacía que la sensación térmica fuese casi invernal, más de dos decenas de personas decidieron pasar el día practicando deporte y teniendo una visión del parque de Redes que muy pocos han tenido. La perspectiva de la zona cambia completamente desde el agua.

Miguel Ángel Fernández, alcalde de Caso, en el pantalán del embalse Tanes el primer día de navegación turística / D. O.

Una lucha de décadas

En la orilla, el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, seguía emocionado la evolución de los kayak. Ha luchado tanto y durante tanto tiempo por ver esa imagen que daba la impresión de que no sabía si reír o llorar. “Hacía mucha falta, en Caso necesitamos que funcione, que sea un aliciente para los que vienen a visitarnos, que un día puedan hacer una ruta por Redes y al día siguiente disfrutar de esta actividad”, explicaba. Para llegar a eso “ha sido una lucha de mucha gente y ahora parece que empieza a funcionar”.

Por el momento se han programado visitas gratuitas para este fin de semana. También habrá actividades el próximo. Entre tanto Fernández espera que en los próximos días se instalen los vestuarios y avanza que también se ha adjudicado la instalación de unas pequeñas gradas. Todo lo gestionará el Club Deportivo Caso que se ha echado a la espalda la actividad. “Así no hay distinción entre el uso deportivo y el uso lúdico o turístico porque será el club quien lo haga todo”, explicaba el Alcalde.

El club y el Ayuntamiento disponen de 30 kayak para dos personas, otros diez individuales, 96 piraguas profesionales, dos catamaranes y un pequeño barco que aún no ha llegado. Así que las posibilidades tanto deportivas como turísticas son muchas.

Fernando Noval, director del Club Deportivo Caso, en el embalse de Tanes / D. O.

Club deportivo Caso

Fernando Noval, director del Club, fue el encargado de dirigir a los primeros “navegantes”. “Es un día histórico al que ha costado mucho llegar porque Tanes es un sitio muy especial, con muchas restricciones y donde hay que cumplir muchos requisitos pero se han ido superando”, explicaba. El Club empieza también desde cero “no teníamos instalaciones, no había nada, ni dinero, así que nos está costando mucho”, subrayaba Noval. Todavía les faltan algunos papeles para poder desarrollar la actividad turística pero esperan “poder tenerlo todo listo en las próximas semanas, antes del verano”. Por el momento, confesaba Noval, “estamos muy contentos”. Que siga así.