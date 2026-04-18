Las grandes empresas de Mieres apuestan por el "verde" y firman un compromiso de sostenibilidad ambiental, "es una forma de innovar"

Las grandes empresas de Mieres se comprometen con la sostenibilidad alineándose con la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Así lo hicieron este viernes en el campus de Barredo, TK Elevator Norte, Auxquimia, Instalaciones Vigil y Mieres Rail, que rubricaron la “Declaración Industrial 2030” junto a Universidad de Oviedo, Principado y Ayuntamiento de Mieres.

“Este encuentro nos permite ampliar miras, pensar un poco más allá de nuestro propio negocio y entender otras problemáticas para participar activamente en el futuro de la región", resumió Ignacio Muñiz, director de Calidad y Medioambiente de TK Escalator Norte (antigua Thyssen), que explicó que en su empresa la sostenibilidad no es solo una declaración de intenciones, sino una línea de negocio tangible con la línea de “modernización”.

La compañía apuesta por renovar equipos existentes en lugar de fabricar nuevos desde cero, una práctica que reduce drásticamente la huella de carbono al mantener las estructuras metálicas originales. Un ejemplo de esta estrategia puede verse en las escaleras mecánicas de El Corte Inglés de la calle Uría, en Oviedo, donde la renovación de los sistemas eléctricos y mecánicos no solo mejora la accesibilidad, sino que optimiza el consumo energético de forma significativa. "Es uno de nuestros ejemplos más claros y, a veces, de los menos conocidos", admitió el directivo.

En el acto se puso de manifiesto que el tejido industrial de Mieres ya está respondiendo a las nuevas exigencias en materia de descarbonización y economía circular.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, subrayó que el municipio es un referente en esta transición, poniendo como ejemplo el uso de la geotermia en el propio campus universitario. Álvarez destacó también el papel del Ayuntamiento para dar "otra vida" al patrimonio industrial a través del turismo y la cultura, como en el Pozo Santa Bárbara de Turón, reconvertido en centro cultural de vanguardia. “No podemos mantener los 1.000 mineros que había en Santa Bárbara pero ahora tenemos miles de visitantes al centro cultural”, afirmó.

Ingeniería y bien común

Juan Carlos Ríos, secretario de la Escuela Politécnica de Mieres, recordó que "la ingeniería está al servicio del desarrollo sostenible". Y puso como ejemplo algunos de los grados que se imparten en el campus, como el de ingeniería forestal, alineado con el ODS de erradicar el hambre.

Por su parte, Juan Ponte, director general de Agenda 2030 del Principado, instó a las empresas a compatibilizar el beneficio económico con el "bien común". Ponte destacó que el Principado ya apoya este camino con 2,6 millones de euros destinados a proyectos de soberanía alimentaria y eficiencia energética. Ponte tiene claro que “para que Asturias sea un paraíso natural tiene que ser socialmente responsable y ambientalmente sostenible” y también que “la industria estratégica debe innovar desde la sostenibilidad”.