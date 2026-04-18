El interés por la Formación Profesional se dispara en las Cuencas: más de 300 alumnos participarán en unas jornadas para conocer la oferta en el valle del Nalón

La Formación Profesional (FP) está viviendo un buen momento, en Asturias y las Cuencas. Muestra de ello es la celebración de las II Jornadas de la FP del Valle del Nalón, que tendrán lugar los próximos días 22 y 23 de abril, y en las que participan todos los centros de FP y todos los institutos de la comarca (Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana). Ya hay confirmada la participación de 300 alumnos, que participarán en 18 talleres diferentes de las 10 familias profesionales que se imparten en la zona.

Las jornadas están destinadas al alumnado de 4.º de la ESO matriculado en los ocho institutos del valle del Nalón, "y han sido proyectadas y coordinadas como una iniciativa intercentros de los centros públicos" del valle. A lo largo de esos dos días, los siete espacios de FP existentes ofertarán 18 talleres a los asistentes, "en los que el alumnado podrá participar de forma activa, y que le permitirá tener conocimiento de los equipamientos con los que cuenta la zona". Las jornadas persiguen "que el alumnado a punto de completar su formación en la etapa de Secundaria conozca de una forma práctica las familias profesionales de Formación Profesional ofertadas, así como trasladar a la sociedad el valor de la formación profesional como futuro académico con una fuerte inserción laboral".

Tal y como señalan los organizadores, "buena prueba de la excelente acogida que ha recibido esta iniciativa por la comunidad educativa es que este año hay un aumento significativo de la participación, superando los 300 alumnos y alumnas y las mil inscripciones en talleres", lo que representa un "incremento superior al 50% de lo alcanzado el pasado año".

Las jornadas cuentan además con la colaboración directa de los Ayuntamientos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana, así como de la Mancomunidad del Valle del Nalón.

Centros

Los centros de FP del valle del Nalón son el CIFP (Mantenimiento y Servicios a la Producción, La Felguera), el CISLAN (Centro de Comunicación, Imagen y Sonido, La Felguera), el Cuenca del Nalón (La Felguera), IES La Quintana (Ciaño), Virgen de Covadonga (El Entrego), Juan José Calvo Miguel (Sotrondio) y Alto Nalón (Barredos).

El alumnado participante procede de los IES Santa Bárbara y Cuenca del Nalón (La Felguera), Jerónimo González (Sama), La Quintana (Ciaño), Virgen de Covadonga (El Entrego), Juan José Calvo Miguel (Sotrondio), Alto Nalón (Barredos) y David Vázquez Martínez (Pola de Laviana).