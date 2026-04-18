Langreo y Mieres rinden tributo a Vicente Rodríguez Zapico, víctima del fascismo

Langreo y Mieres rindieron este sábado un cálido homenaje a uno de sus vecinos víctimas del fascismo, Vicente Rodríguez Zapico. Fue en La Teyera, en la subida a Santo Emiliano, en el lugar donde fue asesinado en 1937. En ese punto se reunieron descendientes de Rodríguez Zapico que estuvieron arropados por los alcaldes de Langreo y Mieres, Roberto Marcos García y Manuel Ángel Álvarez. Se colocó una placa en memoria del luchador por la democracia.

Langreo rinde tributo a Vicente Rodríguez Zapico, víctima del fascismo | LNE