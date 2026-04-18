Mercedes Villa, directora del Conservatorio de Mieres: "Sin música no hay Folixa"

La Folixa na primavera y Mieres en general no se entienden sin la música, así que la pregonera de la fiesta de este año ha sido Mercedes Villa, directora del Conservatorio y Escuela de Música de la capital del Caudal. Profesora de piano, riosellana afincada en Gijón llegó al centro en 1988, un año después de su apertura, en el 97 se integró en el equipo directivo y este año afronta su quinto curso como directora.

-Lo primero, ¿qué sintió al ser pregonera de la Folixa na primavera?

-Lo disfruté muchísimo. Yo soy muy tranquila, pero en un momento así nunca sabes si te van a traicionar los nervios

-La fiesta está íntimamente ligada a la música.

- Sin música no hay Folixa. Para la escuela de música tradicional que tenemos en el centro, la Folixa es muy importante. Mientras daba el pregón veía abajo a las bandas de gaitas y grupos tradicionales y conocía a muchos integrantes desde críos porque han pasado por la escuela.

-¿Qué es la Casa de la Música?

- La Casa de la Música surgió en la época de Luis María García en la alcaldía de Mieres. El objetivo era aglutinarlo todo: conservatorio de grado elemental, escuela de música, banda de música y de gaitas. El edificio acoge a muchísimos alumnos. La escuela tiene críos desde los 4 años, aula de música tradicional y coro de adultos.

-¿Qué supone para Mieres tener un centro como el que usted dirige”

-Es muy importante porque en Mieres hay mucha afición a la música y poder ofrecer estas enseñanzas desde lo público es maravilloso. Tenemos muchísimos instrumentos y una actividad que va más allá del centro; estamos muy presentes en la calle.

-Esa es una de las claves de su éxito.

-Hacemos muchísimas actividades fuera del centro y otras en nuestra sede pero abiertas al público. En mayo, por ejemplo pasarán por allí todos los alumnos de infantil de los colegios del centro de Mieres. El conservatorio y la escuela tienen que estar fuera y verse, tiene que conocerse.

-¿En qué momento está el centro?

-Tenemos 400 alumnos, llegamos a tener 500 pero hay que pensar que Mieres tenía 50.000 habitantes. Después hubo un bajón y ahora estamos volviendo a crecer. A finales de abril abrimos la inscripción para el próximo curso y llevamos desde enero recibiendo llamadas para pedir información.

-¿El futuro?

-Crecer en número de alumnos y seguir haciendo todas las actividades que podamos.

-En esas actividades participan muchos exalumnos.

- Algo debimos hacer bien. Tenemos exalumnos como Miguel Barrero, Juan Ponte, Alfredo González o Alfredo Casasola. Aunque algunos no se hayan dedicado a la música, siempre que los llamas para cualquier cosa, están ahí.