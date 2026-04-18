Mieres vive su folixa más multicultural e intergeneracional, con la sidra como protagonista: se despacharán más de 5.000 litros

Carlos López, Mónica Cociuban y Jesús Prieto son un ejemplo de los nuevos asturianos que disfrutan de las tradiciones regionales. Los tres viven en Oviedo pero Carlos es de Pola de Gordón (León), Mónica es rumana criada en Cangas del Narcea y Jesús es dominicano con raíces asturianas. Este sábado se sumaron a la Folixa na primavera de Mieres, la primera gran fiesta en la capital del Caudal. No son nuevos, ellos ya habían estado en otras ocasiones y este año “bautizaron” a su amiga. Con el pañuelo festivo, la bolla y el vaso de sidra lo tenían todo listo a la una y media de la tarde para iniciar una jornada festiva que tenían pensado prolongar “hasta que el cuerpo aguante o nos permita la sidra”. Son jóvenes y radiografía de una generación que es la que busca el concejo. No han nacido en Mieres pero Carlos López confesaba que le encanta. Más allá de ser “centennials” urbanitas aprecian cuestiones que tal vez a los que se consideran “asturianos de pro” se les escapan. La referencia de la “Folixa” les llegó por unos amigos de Turón y no lo dudaron, se han convertido en fieles de las casetas del parque Jovellanos.

Colas para hacerse con uno de los vasos de sidra de la Folixa na primavera de Mieres / D. O.

"Mieres está muy subestimado"

No se trata solo de beber, comer y disfrutar de los conciertos, sino de reivindicar un lugar como Mieres, “que está muy subestimado”, apunta Jesús Prieto, aludiendo a la visión localista de los grandes núcleos de población asturiana y a una concepción capitalina. López lo dibuja con una sola pincelada: “En Mieres ves a muchos niños en la calle”. Y en la Folixa “se mezcla mucha gente de muchos sitios y muchas edades, ves a gente mayor pero también a personas jóvenes y a niños, es una fiesta muy familiar y muy intergeneracional y guapa”. Así, con esa concepción abierta de la fiesta no tenían más propósito que dejarse llevar, pasarlo bien, y cuando el cuerpo o la cabeza les dijese que había sido suficiente, regresar a casa, “porque además, Mieres está tan bien comunicado con transporte público que en cualquier momento podemos coger un tren o un bus e irnos para casa”.

Sofía Iglesias y Carlos Jiménez escanciando sidra de las pipas de la Folixa na primavera de Mieres / D. O.

Ellos fueron solo tres de los cientos de personas que desde la una de la tarde del sábado pasaron por la caseta de la Asociación de Festejos San Bartolomé de Baíña, los encargados de vender los vasos y las bollas, que se diferencian del bollo preñao en que el chorizo no está entero sino en trozos y además lleva bacon y huevo, como apunta Sofía Iglesias, presidenta de la asociación.

5.000 litros de sidra y 6.000 vasos

En Mieres la sidra es más que una religión, es la sangre que corre por las venas de la villa. Iglesias calcula que en este fin de semana de Folixa se beberán más de 5.000 litros y se venderán más de 6.000 vasos. Los “folixeros” pagan cuatro euros por el vaso y pueden beber sidra de seis llagares. Cada uno de ellos tiene una caseta en la que se escancia de la botella y además una pipa en la caseta de la asociación de Baíña, donde otro de los toneles es de sidra sin alcohol.

Rosa Cuervo , de "Aladanza", dirige uno de los talleres de sones y percusiones para niños en la Folixa na primavera de Mieres / D. O.

La Folixa na primavera de Mieres arrancó el viernes con el pregón de Mercedes Villa, directora de la Escuela de Música, y la apertura del recinto. Por la noche llegó la música al parque Jovellanos con la actuación de “Llan de Cubel”. El sábado las actividades comenzaron a las 12.30 horas con talleres para los más pequeños. Tras una intensa jornada de sidra, de gaitas, grupos de baile y de multitud de actos, por la noche tiene lugar el segundo gran concierto, con el cántabro Nando Agüeros y después, con el folk de los irlandeses «Dervish».