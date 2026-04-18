Los seis grandes concejos de las Cuencas, con sus nuevos presupuestos aprobados, algo que no ocurría desde hace una década
Mieres y San Martín del Rey Aurelio dieron el visto bueno a sus cuentas municipales este mes de abril
El Ayuntamiento de Mieres aprobó este mismo jueves 16 de abril sus presupuestos, 47,5 millones de euros que incluyen las partidas de la empresa de transportes (Emutsa) y del Patronato de Deportes. La semana anterior, San Martín del Rey Aurelio lograba sacar adelante sus cuentas, la primera vez en el actual mandato del alcalde socialista, José RamóN Martín Ardines. Con la ratificación de estos dos presupuestos, por primera vez en una década, los seis grandes municipios de las Cuencas –por orden de población, Langreo, Mieres, San Martín, Laviana, Lena y Aller– tienen nuevos presupuestos de forma simultánea. Los cuatro concejos con menor población, Morcín, Riosa, Caso y Sobrescobio, tienen cuentas prorrogadas.
Langreo. El municipio más poblado de las Cuencas sacó adelante sus presupuestos en febrero, tras el pacto entre el equipo de gobierno (IU) y el grupo municipal socialista. Un acuerdo que reeditó los de 2024 y 2025, y con el que se confirmó el papel que ambos partidos se dan como «socios prioritarios», en palabras del alcalde, Roberto García, pese a la rivalidad electoral existente entre ambos en los últimos mandatos: cuando gana IU, el PSOE es el principal partido de la oposición, y viceversa. El nuevo presupuesto asciende a 35,44 millones de euros, un millón más que el anterior. Entre sus objetivos, iniciar la actividad del ferial de Talleres del Conde, y cambiar el césped del estadio de Ganzábal.
Mieres. El concejo cabecera del Caudal cuenta, con diferencia, con el presupuesto más elevado de las Cuencas. Aprobado esta misma semana, se eleva a 47,5 millones, tres más que el anterior, e incluye los organismos dependientes del Ayuntamiento: la empresa de transportes Emutsa, Servicios Sociales y el Patronato de Deportes. Las cuentas del gobierno local que encabeza Manuel Ángel Álvarez salieron adelante con su holgada mayoría absoluta.
San Martín del Rey Aurelio. El concejo aprobaba su primer presupuesto en cuatro años, desde la llegada a la alcaldía de Martín Ardines (PSOE), que gobierna en minoría. Previamente, había intentado sacar adelante las cuentas de 2023, sin resultado. En esta ocasión, IU, principal grupo opositor, apoyó las cuentas, 13,7 millones, las más elevadas de su historia. Entre los puntos claves del acuerdo, la potenciación de los servicios sociales, las tareas de mantenimiento y la remunicipalización del servicio de recogida de enseres.
Laviana. Otro municipio con el mayor presupuesto de su historia, 16 millones de euros, de ellos 3 para inversiones. Fueron aprobados con el voto de la coalición de gobierno (PSOE e IU, la única de las Cuencas), la abstención de PP y Vox y el rechazo de Foro. Entre los proyectos a desarrollar, el cambio en el modelo de recogida de basuras, la renovación del alumbrado público o el impulso al mantenimiento de espacios públicos.
Lena. En Lena el presupuesto se aprobó ya en diciembre, siendo el concejo más cumplidor en este sentido. Además, se logró algo pocas veces visto en la política: la unanimidad. El gobierno de IU logró que las cuentas, de 11 millones, fuesen apoyadas por PSOE, Compromisu y PP.
Aller. El PSOE, con amplia mayoría absoluta, logró sumar al concejal de IU a su presupuesto, de 12,9 millones, un 22% más que e anterior. Entre los proyectos, el nuevo puente de Espineo, o un plan e asfaltados.
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