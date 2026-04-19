Capgemini y los sindIcatos negociarán desde el día 23 el alcance final del ERE en la empresa, que tiene 800 empleos en Langreo

La primera reunión oficial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la consultora tecnológica francesa Capgemini en España se celebrará este próximo jueves 23 de abril, jornada en la que ya podría conocerse el alcance de este despido colectivo, dado que se constituirá la mesa de negociación. Capgemini cuenta con 800 empleos en Langreo.

La empresa, que llegó a contar con un millar de trabajadores en Asturias, comunicó hace poco más de una semana a la representación legal de los trabajadores su intención de iniciar "un proceso de reestructuración" que incluirá la puesta en marcha de un ERE en España "por el impacto" de la inteligencia artificial (IA).

Capgemini, que cuenta con unos 11.000 trabajadores en España y diferentes centros de trabajo, destacó en un comunicado que "está comprometida en apoyar a las organizaciones en el impulso de sus procesos de transformación con agilidad".

"En este contexto, y de conformidad con la normativa laboral vigente, hemos informado a la representación legal de las personas trabajadoras de nuestra intención de iniciar un proceso de reestructuración. Este se gestionará en el marco del diálogo y la negociación, y con apoyo a todas las personas afectadas", explicó la empresa, si bien no avanzó la cifra de afectados.

Con todo, destacó que las necesidades de los clientes también evolucionan "rápidamente". "Nos estamos adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que nuestros equipos cuentan con las competencias adecuadas para el futuro", concluyó.

Sindicatos

Por su parte, CC OO denunció a principios de semana que el ERE en Capgemini es fruto de una "nula gestión estratégica" y no de la IA. En este contexto, la sección sindical de CC OO en Capgemini manifestó su "total rechazo" a los argumentos presentados por la compañía y denunció la "falta de previsión" que ha conducido a esta situación.

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, en Langreo, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto.

"CC OO Capgemini estará presente en dicha mesa con un objetivo claro: proteger el empleo, proponer medidas que minimicen el número de despidos y exigir el máximo de voluntariedad posible", señaló el sindicato en referencia a la reunión del 23 de abril.

Deslocalizaciones

El "problema real", en opinión de CC OO, "radica en dos factores que la dirección evita mencionar". Uno es la "nula gestión del talento" ya que "llevamos más de dos años advirtiendo de los niveles críticos de personal sin proyecto. CC OO Capgemini propuso en repetidas ocasiones planes de salidas voluntarias y prejubilaciones para gestionar esta situación de forma no traumática, propuestas que fueron sistemáticamente ignoradas hasta que la situación se ha vuelto insostenible por pura inacción directiva".

Noticias relacionadas

El otro facto es la "deslocalización agresiva": "Mientras se planean despidos en España, Capgemini continúa derivando carga de trabajo a sus centros en la India —donde cuenta con más de 200.000 empleados— buscando reducir costes a través de condiciones laborales significativamente inferiores".