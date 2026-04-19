Éxito en la segunda jornada de navegación turística en Tanes, con numerosos visitantes

La segunda jornada de rutas guiadas en kayak por el pantano de Tanes, en Caso, concentró este domingo a decenas de personas. El buen tiempo y la gratuidad de estas primeras excursiones sirvieron como reclamo para el público que este fin de semana estrenó la navegación deportiva en el embalse, algo por lo que el Ayuntamiento de Caso llevaba luchando más de dos décadas.

David Orihuela

El recién creado Club Deportivo Caso se hará cargo tanto de la navegación turística como de la deportiva. Aún no hay fecha para que arranque definitivamente pero será antes del verano. Esta semana está prevista la instalación de los vestuarios en la zona del embarcadero turístico, donde ya están los almacenes y el Ayuntamiento ha sacado a licitación la construcción de las grandas, en el mismo espacio.

Entre el Club Deportivo y el Ayuntamiento de Caso tienen un total de 30 kayaks para dos personas, 10 individuales, 96 piraguas profesionales, dos catamaranes, un barco "dragón" y otra embarcación que llegará en los próximos días.

Barco dragón

El próximo fin de semana, el domingo 26 de abril, habrá una excursión gratuita en un "barco dragón". "Es para diez personas con cinco remando por cada lado. Van con un timonel y una persona tocando el tambor para marcar el ritmo. Y llevará en la proa un dragón como si fuera un barco vikingo", indicó Fernando Noval, directivo del club.