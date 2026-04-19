La Folixa de Mieres se consolida con visitantes de toda Asturias y del extranjero
Miles de personas agotaron la sidra y abarrotaron el parque Jovellanos para ver a Nando Agüeros y los irlandeses "Dervish"
Primero había que superar el reto de aparcar y luego encomendarse a lo que cada uno considerase oportuno para conseguir una mesa y poder tomar algo. Lo de la sidra en el parque Jovellanos era tarea imposible porque se acabó. La organización tenía previsto repartir 5.000 litros de sidra pero al final los llagareros tuvieron que ir a por más y aun así se bebió todo. También se habían preparado 6.000 vasos, 500 más que el año pasado, y el domingo por la mañana tampoco quedaban. Así que el balance de la Folixa na primavera de Mieres no puede ser menos que “muy positivo”, en palabras de la concejala de Cultura y Festejos, Nuria Ordóñez.
La villa estaba este domingo a reventar, cada escenario de actividades se llenó de público. Los juegos tradicionales para niños en el parque Jovellanos, a cargo del grupo Seis Conceyos, concentraron no solo a los más pequeños, sino que también disfrutaron los mayores, “llegando a juntarse hasta cuatro generaciones de la misma familia”, subraya Ordóñez para destacar que la Folixa “es una fiesta intergeneracional que busca crear comunidad, no se trata solo de salir por la noche y beber”. Eso sí, las noches fueron de lo más movidas. El concierto del cántabro Nando Agüeros, que la noche del sábado celebraba en Mieres los 25 años de su “Viento del Norte", puso al límite la capacidad del parque Jovellanos. La banda irlandesa de folk “Dervish” tuvo algo menos de público pero atrajo a visitantes llegados desde la propia Irlanda, Escocia y hasta Miami.
Visitantes de toda Asturias
La concejala mierense destaca precisamente ese aspecto. La Folixa ya no es solo una fiesta de Mieres para los mierenses, “hemos notado que este año ha habido mucha gente de fuera, se han sumado muchas pandillas de amigos que venían de otros puntos de Asturias”, apunta Ordóñez, que añade que pese a la cantidad de público que se concentró especialmente en el parque Jovellanos hasta altas horas de la madrugada, “no se registró ni un solo incidente”.
La Folixa se cerró este domingo con miles de personas en las calles de Mieres y con una programación diseñada para todo tipo de público, todos tenían su espacio. Eso sumado a que era día de mercado. Los pequeños disfrutaron en el parque Jovellanos con los juegos tradicionales mientras los mayores tomaban sidra de pipa hasta agotar las existencias o escuchaban el concierto de la banda de música en la zona del escenario.
En la plaza de Requejo, templo sidrero por excelencia, la música la pusieron los cancios de chigre y la tonada, al igual que en la calle Jerónimo Ibrán. Pero hubo más. Al filo de las dos de la tarde, los “Claxon boys” tomaban el escenario de Requejo para montar su particular guateque con música de los años 60 y 70 y con mucho sentido del humor. Su propuesta era sencilla “terapia musical” para luchar contra la resaca de la noche del sábado.
Al lado, en la plaza de La Pasera, la música era algo más actual, de este siglo, incluso de esta década y de este año. El público era también más joven para bailar en la Folixa Undergound con “La Güeriata Dj” a los mandos. El sol, la sidra y la cerveza hicieron el resto para que el domingo Mieres fuese una gigantesca fiesta.
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