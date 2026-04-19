Protección Civil agradece en Langreo la entrega de sus voluntarios "que dan lo más preciado que tienen, su tiempo"

Ser voluntario de Protección Civil requiere entregar al bien común lo más preciado que tiene una persona, su tiempo. Por eso cualquier reconocimiento es poco. Eso y que hay que ampliar la familia de voluntarios en Asturias son las conclusiones del Día del Voluntariado que Protección Civil celebró este domingo en Langreo. En la cita se aprovechó para celebrar los 25 años de la agrupación de Protección Civil de Langreo. El encuentro, organizado por la asociación coordinadora autonómica, reunió en las Escuelas Dorado y el Parque Dorado de Sama a parte de los más de 600 voluntarios que trabajan en Asturias.

Día del Voluntario de Protección Civil en las Escuelas Dorado de Sama de Langreo / D. O.

Rodrigo Vijande, presidente de la coordinadora, destacó que el objetivo es reconocer a quienes dedican su tiempo libre a los demás: "Invierten lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, para la sociedad. Un ciudadano formado en Protección Civil es el primer interviniente en cualquier emergencia". Vijande recordó que cualquier mayor de 18 años puede sumarse a las agrupaciones locales para recibir formación y especializarse.

Taller de reanimación cardiopulmonar en el parque Dorado de Sama el Día del Voluntariado de Protección Civil / D. O.

Agrupación local de Langreo

En el caso concreto de Langreo, la agrupación cuenta actualmente con 18 voluntarios. Francisco José Menéndez recordó los inicios de la unidad, que surgió en 2001 como una propuesta ciudadana: "Al principio estábamos con vehículos propios y la ropa la compraban los voluntarios". Aunque han mejorado, Menéndez señaló las carencias actuales. "Tenemos tres vehículos y dos de ellos son muy viejos. No nos vendría mal alguna donación o adquirir algún vehículo más moderno”, aprovechó para reclamar. También hizo un llamamiento a nuevas incorporaciones, ya que, por temas familiares o laborales, de los 18 actuales "al final siempre venimos cuatro, cinco o seis".

Javier Álvarez Nevado, coordinador de Protección Civil en el Alto Nalón / D. O.

Alto Nalón

Por su parte, Javier Álvarez Nevado, coordinador del Alto Nalón con 33 años de experiencia, explicó cómo ha evolucionado el servicio desde que él comenzó como bombero voluntario. Tras años de intervenciones en accidentes y diversos siniestros, Nevado subrayó el papel actual del voluntariado: "Somos primer interviniente hasta que llegan los servicios de emergencias y luego nos ponemos a las órdenes de quien lleve el mando". Eso supone enfrentarse a situaciones tan duras como accidentes con menores fallecidos, como le ha pasado al coordinador del Alto Nalón.