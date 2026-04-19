La red ferroviaria mantiene todavía ocho pasos a nivel sin barreras en el Nalón, todos en Langreo

La red ferroviaria del valle del Nalón, con las líneas Gijón-Laviana y Oviedo-El Entrego, mantiene todavía un total de 21 pasos a nivel, la gran mayoría, en el concejo de Langreo, que contabiliza 17 de ellos. Además, todos los pasos a nivel sin barreras de la comarca, 8 en total –siete en la línea de la antigua Feve, una sola en la de Renfe– se encuentran en Langreo. En uno de ellos se produjo esta semana un trágico accidente mortal, en el que el tren arrolló a un vecino de la zona, de 71 años, que iba a atender a sus animales. En este mismo punto, en El Ponticu, un conductor murió al ser arrollado en diciembre de 2024.

Varios son los puntos conflictivos en los que las vías de tren y las carreteras se cruzan en las Cuencas. Algunos de ellos, por el volumen de tráfico que se paraliza. Es el caso de los pasos a nivel con barrera de Ciaño (junto al IES La Quintana), Sotrondio –la población queda dividida en dos– o el paso que da acceso al barrio de La Joécara, en Sama. El soterramiento de vías en La Felguera eliminó otro de estos puntos, el de Langreo Centro.

Permanecen también ocho pasos a nivel sin barreras, todos en puntos con menos tráfico y tránsito, algo que no ha evitado estos accidentes. Estos pasos sin barrera se concentran en la zona de Tuilla –en La Baldre, El Molín, Campanal– y de Ciaño –el trágico paso de El Ponticu, La Llana y dos en Escobio–. El octavo cruce sin barreras, el único de la línea Oviedo-El Entrego, se ubica en la localidad de Frieres.

Reclamación del Alcalde

Desde el Ayuntamiento de Langreo, su alcalde, Roberto García, volvió a reclamar esta semana la necesidad de instalar barreras en los pasos a nivel para evitar accidentes. Tras consultar con los técnicos, el regidor reconocía que «el paso a nivel está suficientemente identificado con las señales lumínicas y acústicas», y que incluso «hemos tenido protestas de vecinos que consideran que el nivel acústico está muy elevado». Así, los expertos consideran que las medidas de seguridad en El Ponticu, «son unos medios adecuados para lo que es el paso a nivel». Pese a ello, «nosotros seguimos defendiendo la necesidad de que todos estos pasos a nivel tengan unas barreras», afirmó García. El alcalde de Langreo asegura que las barreras son «la mejor protección tanto para los viandantes como para los conductores» porque «las señales lumínicas y acústicas avisan, advierten, te previenen, pero la barrera impide el paso efectivo».

El último accidente mortal en El Ponticu tuvo lugar la mañana de este martes. José Antonio Díaz residía con su hermana en Sama y diariamente acudía a su casa de Les Pieces a dar de comer a su perro y atender al animal. Se paró, retomó de nuevo la marcha y cuando se percató de la llegada del tren intentó evitarlo pero no pudo ya esquivarlo.