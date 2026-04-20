Arranca San Martín triplica el número de integrantes de su comité ejecutivo
Jonathan García, reelegido presidente de la formación que se refuerza de cara a las municipales de 2027
Arranca San Martín ha renovado y ampliado su comité ejecutivo cuatro años después del nacimiento de la formación política. Jonathan García González ha sido reelegido como presidente y de Raúl Cepedal Chico como secretario general y de organización. La principal novedad de este proceso orgánico reside en la ampliación del órgano de dirección, que triplica su tamaño al pasar de los 6 integrantes originales a un total de 20 miembros.
En el nuevo equipo repiten, junto a García y Cepedal, Claudia Díaz González, José López Fernández, Manuel Ángel Fernández Monasterio y Agustín Cepedal Rivas. A ellos se incorporan 14 nuevos perfiles, entre los que figuran Beatriz Fernández García, Magali Suárez Rodríguez, Arcadio Suárez Lamuño, Lara Suárez García, Borja Sánchez Borras, Jenifer López Mazo, Mario Crespo, Ángeles González Suárez, Raúl Estrada Granda, Lorena Montoro Silva, Daniel Fernández González, Deva Cepedal Montoro, Lucía Zapico González y Graciela Díaz González. Durante la reunión de elección del nuevo comité, la formación ha definido su hoja de ruta con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, “apostando por una estrategia de cercanía con los vecinos y el desarrollo de iniciativas transversales que se irán presentando en los próximos meses”. El presidente de la formación ha destacado que “esta ampliación en el número de miembros del comité permite aporta estabilidad y energía para afrontar los retos del municipio”.
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