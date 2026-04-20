Una caminata para reivindicar la recuperación del Camino de las Asturias por el valle del Nalón

Seguir reivindicando la recuperación del Camino de las Asturias, que atraviesa todo el valle del Nalón. Con este objetivo, varios vecinos de Caso, entre ellos el cronista oficial del concejo, Juan Manuel Estrada, acompañaron a Emilio Aguilar y sus compañeros, un colectivo que viene haciendo el sendero de gran recorrido GR-1 ("Sendero Histórico"), que parte desde Ampurias (Girona) y acaba en Finisterre (La Coruña), y que este domingo y este lunes recorrieron el tramo correspondiente al Camino de las Asturias por Caso y Sobrescobio.

Tal y como explica Estrada, el gran sendero GR-1 "el principal de la Península Ibérica, penetra en Asturias por el Puerto de Tarna y desciende por la Cuenca del Nalón". La etapa número 93 de los caminantes se desarrolló entre Bezanes y Tanes (Caso), "siguiendo en gran parte la traza del antiguo camino real. Durante el recorrido atravesamos lugares de notable interés histórico y peregrino: la zona de San Salvador, el Colláu Castiellu, el puente “romano” de El Campu, la malatería de Moñu, la venta de Les Lleres, el impactante tramo del camino de La Peña, la colegiata de Santa María la Real y la enigmática casa del Pitu, en Tanes, donde finalizamos". Durante toda la jornada, el grupo de senderistas contó con el apoyo logístico de la plataforma cultural Los Bribones.

El sendero, además, "comparte calzada con el Camino de las Asturias, itinerario jacobeo que está siendo impulsado por la asociación lavianesa La Pegarata, con la colaboración de Bribones y de varios entusiastas de la zona".

Conexión

Con la marcha se quiso reivindicar la importancia del GR-1 a su paso por la zona alta del Nalón, "un itinerario de gran valor histórico y paisajístico que, sin embargo, no ha recibido la atención necesaria por parte de la FEMPA (Federación de Montaña) ni del Principado, especialmente en lo relativo a su señalización y mantenimiento". Estas necesidades fueron trasladadas al alcalde de Caso, Miguel Fernández, en Tanes.

"La potenciación del Camino de las Asturias en conexión con el GR-1 abre sinergias muy valiosas", subraya Juan Manuel Estrada, "refuerza la continuidad del trazado peninsular, mejora la visibilidad del patrimonio del Nalón y suma esfuerzos entre asociaciones como La Pegarata, el Grupo Bribones y los vecinos comprometidos con la conservación de estos caminos históricos".