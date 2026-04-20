Empiezan las obras de la gran marquesina de autobuses del hospital Valle del Nalón: "Será un espacio de espera más confortable, accesible y seguro"

El Principado ha iniciado la construcción del "intercambiador de transporte público" de Riaño, situado junto al Hospital Valle del Nalón, en Langreo, con una inversión de 292.847 euros financiada con fondos europeos Next Generation. Este espacio permitirá contar con una gran marquesina, similar a la ejecutada en Pola de Laviana o a la que está en construcción en Sama, para "ofrecer a las personas usuarias un espacio de espera más confortable, accesible y seguro", destacó el Principado.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y se suman a las citadas obras que se desarrollan desde mediados de marzo en Sama "para construir un segundo intercambiador de transporte público en el concejo de Langreo". "La elevada afluencia de público que registra el Hospital Valle del Nalón convierte este entorno en un nodo estratégico de movilidad. Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico refuerza su objetivo de promover el transporte público como una alternativa accesible, segura y de calidad frente al uso del vehículo particular, especialmente en los desplazamientos a recintos con gran volumen de usuarios", recalcaron los responsables regionales.

Zona afectada por las obras. / Cedida a LNE

El nuevo espacio contará con una zona de espera de 72 metros cuadrados, con estructura de acero y vidrio, y estará equipado con mobiliario. La nueva infraestructura se ubicará en el vial del polígono, próximo a la entrada del hospital, señaló el Principado, que añadió que "los dos intercambiadores previstos en Langreo forman parte del paquete de actuaciones que el Principado ha impulsado en siete concejos para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión global de 19,3 millones de fondos europeos Next Generation destinada a la creación de nuevas infraestructuras vinculadas al transporte público".

Sama

Los trabajos de gran marquesina de autobús de Sama se iniciaron en marzo y estarán concluido en cuatro meses. La empresa adjudicataria de las obras ha comenzado ya con los trabajos que corren a cargo de la consejería de Movilidad del Principado y que tienen un presupuesto de 379.165 euros. Se ubica en la calle Alejandro Ballesteros, junto al centro de salud, y sustituirá las dos marquesinas actuales.

Las obras. / Cedida a LNE

Se trata de un punto que registra un intenso tráfico de viajeros y que contará con un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos. En esta zona, además de los buses urbanos, los de Gijón y los de Oviedo, también paran los buses que unen Langreo con Mieres.