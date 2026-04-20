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Frenazo a la instalación de dos grandes parques de baterías en Mieres, a 150 metros de Sueros

Transición Ecológica estima las quejas de Ayuntamiento y Principado y obliga al proyecto, que ocupa 15 hectáreas en total, a superar una tramitación ambiental completa, que en la práctica puede tardar años

La parcela en la que se querían ubicar los parques de baterías, tras la antigua factoría de Mieres Tubos, con Sueros a la izquierda.

La parcela en la que se querían ubicar los parques de baterías, tras la antigua factoría de Mieres Tubos, con Sueros a la izquierda. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Mieres del Camino

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha frenado, al menos temporalmente, la instalación en Mieres de dos grandes parques de baterías, que conjuntamente –se iban a situar uno junto al otro– iban a ocupar un espacio de 15,65 hectáreas, estando el núcleo principal de la instalación en una parcela ubicada junto a la antigua factoría de Mieres Tubos, actual Talleres Alegría.

La empresa impulsora de los parques es Arena Power Ren. Ante las reticencias propuestas al proyecto tanto por parte del Principado, como del Ayuntamiento de Mieres, el Ministerio ha decidido que la propuesta deba superar un «procedimiento de evaluación ambiental ordinaria», un proceso que en la práctica puede tardar años en resolverse.

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El Boletín Oficial del Estado publicaba la decisión de Transición Ecológica para el proyecto «PB Navegantes 32» y «PB Navegantes 33», ambas plantas de almacenamiento de 65 megavatios . El proyecto contempla la construcción de estas dos plantas, «de 6,92 ha y 8,73 ha, respectivamente», en Mieres. Una superficie en la que se incluyen los propios parques de baterías, la superficie de las zanjas para las conexiones «de evacuación» y una subestación eléctrica para ambas plantas.

El proyecto presentado por la empresa presentaba tres alternativas, señalando como la favorita a la que ubicaría estos parques de baterías en una parcela situada entre la factoría de Talleres Alegría, el río Caudal y las vías de tren de Renfe. El núcleo de Sueros se ubica «a unos 150 metros».

Rechazo y argumentos en contra

El Ayuntamiento de Mieres presentó una serie de documentos, subrayando los efectos negativos que tendrían las obras tanto para la flora, la fauna y para el propio río Caudal, así como sobre el patrimonio cultural del concejo, poniendo como ejemplo su cercanía al Camino de Santiago y la Vía de la Plata, con su posible «impacto visual» sobre «los itinerarios culturales».

La dirección de Obras y la Oficina Técnica y de Urbanismo del Ayuntamiento pone reparos añade que si bien es una parcela de uso industrial, limita con «zonas verdes destinadas a la ciudadanía», como el paseo fluvial y la senda verde Ablaña-Ujo.

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Desde la dirección general de Medio Ambiente del Principado informa negativamente de la posible ubicación, y solicita un nuevo análisis, proponiendo como alternativas las escombreras del pozo Nicolasa y de Pumardongo, ambas también en Mieres. Finalmente, estos argumentos fueron escuchados por el Ministerio, que ha frenado el proyecto y exige un procedimiento de evaluación ambiental para ver si puede seguirse adelante con él o no.

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