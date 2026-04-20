Gastrollar, el festival gastronómico del Caudal, finalista de los premios Edelweiss como "proyecto inspirador" a nivel nacional
La cita culinaria de la Montaña Central asturiana ha sido seleccionada entre casi un centenar de candidaturas
Gastrollar, el encuentro gastronómico que convierte el medio rural asturiano en lugar de pensamiento, creación y futuro culinario desde la Montaña Central (Aller, Lena, Mieres, Morcín, Riosa y Ribera de Arriba) ha sido seleccionado como finalista de la VI Edición de los Premios Edelweiss, unos galardones de prestigio internacional que reconocen la excelencia en el desarrollo del turismo sostenible. Organizados por el Clúster de Turismo Sostenible de Aragón (TSAC), estos premios han recibido en 2026 más de 90 candidaturas, de las cuales solo 37 han logrado superar el primer corte del jurado para pasar a la final.
Gastrollar compite en la categoría de Proyecto Inspirador Nacional, destacando por su capacidad para transformar la oferta turística y dar respuesta a las inquietudes del turista responsable que busca modelos de inclusión y sostenibilidad real. El jurado encargado de esta elección cuenta con figuras de la talla de Natalia Bayona, directora ejecutiva de la UNWTO, y directivos de organizaciones como Segittur y Biosphere. El nombre del ganador final se dará a conocer el próximo 21 de mayo de 2026 en una gala que tendrá lugar en la emblemática iglesia de la Inmaculada de Linares de Mora, en Teruel. Este reconocimiento sitúa a Gastrollar como un referente nacional en buenas prácticas y un ejemplo de cómo el turismo puede contribuir positivamente al territorio
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