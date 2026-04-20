Huelga de conductores de autobús en el Nalón: la empresa pide que se desconvoque el paro indefinido y asegura que la decisión de instalar mamparas compete al Consorcio de Transportes

El grupo Sanjuán (compañía a la que pertenecen las empresas Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, cuyos trabajadores están en huelga desde el pasado 4 de abril para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor) ha pedido "disculpas a los usuarios afectados" por el paro indefinido. También destaca que sus "búho" son un "servicio seguro" y reclama que, llegado el caso, "las decisiones técnicas sobre seguridad", en alusión a las mamparas, se aborden con "criterio normativo" por parte del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), para todos los operadores del sector.

"Desde el pasado 4 de abril", argumentaron los responsables del grupo Sanjuán, "los miles de viajeros que diariamente utilizan los servicios de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo se ven afectados por una huelga indefinida convocada por el sindicato CC OO. Queremos, ante todo, pedir disculpas a todos ellos por las dificultades de movilidad que están padeciendo. Son, en última instancia, quienes soportan el coste real del conflicto".

Señalaron las mismas fuentes, además, que Sanjuán es un "grupo empresarial centenario que ha apostado por el transporte en el Principado de Asturias adquiriendo distintas empresas, asumiendo en algunos casos situaciones complicadas de viabilidad y acometiendo una importante renovación de flotas, ampliación y mejora de instalaciones y todo ello manteniendo el personal. Contamos con una plantilla de 258 personas, el 80% con contrato fijo".

Sobre el apuñalamiento del conductor asignado al servicio nocturno Langreo-Oviedo, los representantes del grupo Sanjuán indicaron que "el pasado 14 de marzo, uno de nuestros conductores, Pablo, fue objeto de una agresión gravísima cometida por un transeúnte, no un viajero, y antes de comenzar el servicio, y así consta en los informes policiales. Mantenemos nuestro convencimiento, apoyado en los registros de explotación, de que el servicio 'búho' que prestamos es seguro. Nuestros usuarios no son una multitud violenta, sino ciudadanos que utilizan el transporte público para moverse de forma responsable".

Aseguraron también que la seguridad de conductores y viajeros es una "prioridad" y que la flota dispone desde hace meses de videovigilancia y localización en tiempo real, con botón de emergencia, "sistemas que desafortunadamente no estaban en funcionamiento en el momento de la agresión por reticencias de la representación de los trabajadores". Expusieron las mismas fuentes que entre enero de 2024 y el 13 de marzo de 2026 se han realizado 5.926 expediciones del servicio nocturno en la cuenca del Nalón, "con 4 incidencias registradas —tres de ellas roturas de lunas sin interacción con el conductor— y ninguna que haya comprometido la integridad física de ningún conductor". Y añadieron que "desde 2020, las empresas del grupo han sido objeto de 18 inspecciones de trabajo sin una sola acta de infracción en materia de prevención de riesgos o salud laboral".

Mamparas

En la misma línea argumental, los responsables del grupo Sanjuán destacaron que la instalación de las mamparas en vehículos destinados al servicio público "requiere una cobertura normativa que regule sus especificaciones técnicas, homologación y condiciones de uso. Se trata de una decisión que corresponde al Consorcio de Transportes de Asturias como titular de las concesiones y a los organismos técnicos competentes, con criterios aplicables por igual a todos los operadores del sector. No puede resolverse por la vía de la negociación laboral bilateral ni al calor de un conflicto concreto, sino mediante la intervención ordenada de las administraciones con capacidad normativa".

También afirmaron que "la experiencia reciente lo confirma: en los últimos años han convivido situaciones en las que elementos similares han sido instalados o retirados de las flotas de transporte público en función del marco normativo vigente en cada momento. Precisamente por eso, la seguridad jurídica en esta materia es imprescindible".

Mediación

Recalcaron los representantes de la empresa que "hemos acudido a todas las mediaciones convocadas por el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos con un paquete completo de medidas, algunas de ellas ya implantadas. Hasta el momento estas propuestas no han sido atendidas por la representación sindical, que ha mantenido como única condición la instalación de mamparas y la presencia de vigilantes de seguridad hasta ese momento".

"Se mantiene una huelga", prosiguieron, "con peticiones que no tenemos capacidad real de atender: no hay normativa para instalar mamparas y los vigilantes de seguridad privada no pueden actuar a bordo del autobús, solo el conductor está facultado para expulsar a un viajero o amonestarlo".

Criterios técnicos

El grupo Sanjuán aseguró que mantiene "intacta su disposición al diálogo y desde el más profundo respeto al legítimo derecho de los trabajadores a manifestar y defender sus reivindicaciones, pedimos a la representación sindical que considere el impacto que el conflicto está causando a miles de usuarios y facilite la normalización del servicio. Y pedimos a las administraciones competentes que aborden con criterios técnicos homogéneos las decisiones de seguridad del transporte público, con efecto para todos los operadores del sector".

A su juicio, el "relato de los hechos que se está realizando de forma interesada por diferentes actores no se ajusta a la realidad y crea una confusión innecesaria. La solución es, en realidad, sencilla: desconvocar la huelga, restablecer la normalidad del servicio y permitir que sean los servicios de prevención y las administraciones competentes quienes, con serenidad y criterios técnicos, determinen las medidas a implantar y, en su caso, las normas de obligado cumplimiento aplicables a todo el sector".