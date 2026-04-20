"Ma, yes lo más", la campaña a favor del comercio local en Lena con motivo del Día de la Madre

El concejo de Ḷena, a través de su Serviciu de Normalización Llingüística, ha presentado una campaña de apoyo al comercio local, aprevechando la celebración del Día de la Madre.

La campaña consiste en el reparto a los establecimientos interesados de una pegatina con la leyenda “Ma, yes lo más", para poner en los paquetes de regalo que se puedan repartir durante la celebración del Día de la Madre, que supone una época de gran venta en los comercios.

"Merca en Ḷḷena, merca en casa", es además el eslogan con el que se pretende fomentar entre los vecinos el valor del comercio local del concejo, fomentando también "l’usu de la llingua asturiana como una marca de cercanía y identidá colos vecinos y vecines".

La iniciativa se enmarca en las campañas que desarrolla el Serviciu de Normalización Llingüística para el comercio local, y que incluye la cartelería de rebajas, o también el reparto de pegatinas que está previsto desarrollar para las próximas Navidades.

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El reparto de pegatinas para esta campaña del Día de la Madre se realizará a partir del 27 de abril.