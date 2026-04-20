Márquez desvela en Ciaño los secretos del agente literario

Palmira Márquez, fundadora y directora de la agencia Dos Passos, desveló este viernes en la Casa de la Buelga, en Ciaño, los secretos de "El oficio de agente literario", una charla que se convirtió en una reflexión sobre el funcionamiento del mundo editorial y el papel decisivo de quienes trabajan entre bastidores en la creación literaria.

La agente, invitada por Cauce del Nalón, subrayó la complejidad de un sector en constante transformación, marcado por los cambios en los hábitos de lectura, la irrupción de nuevos formatos y la creciente internacionalización del mercado. En este contexto, defendió el papel del agente literario.