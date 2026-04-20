Mieres celebra los 30 años de la Folixa na Primavera como un "éxito colectivo": "Se agotó toda la sidra prevista y hubo que reponer"

Mieres se convirtió este fin de semana en epicentro de la cultura sidrera, el folclore y la tradición asturiana con la Folixa na Primavera, una cita multitudinaria que volvió a ser “un éxito colectivo”, organizado por la concejalía de Festejos y que contó con la participación de todas las agrupaciones (baile, música, gaitas…), colectivos sociales y culturales y personas que han trabajado de forma conjunta en un fin de semana en el que Mieres colgó el cartel de lleno absoluto. La Folixa 2026 volvió a marcar el inicio de la primavera en Mieres y se convirtió en una fiesta multitudinaria, con lleno en los conciertos del Parque Jovellanos, de los que disfrutaron miles de personas, y con la música y el baile tomando todos los rincones del casco urbano.

El parque Jovellanos durante la celebración de La Folixa / D. O.

Más de 5.000 litros de sidra repartidos –se agotó la prevista y hubo que reponer más—6.000 vasos vendidos- todas las citas organizadas con éxito de público y el ambiente en calles y plazas demuestran la importancia de la Folixa, que acaba de cumplir 30 años en mejor forma que nunca.

“Volvimos a ser capital de la cultura y el folclore asturiano”, señaló la concejala de Festejos, Nuria Ordóñez, que agradeció a mierenses y visitantes su participación en toda la programación de la Folixa na Primavera, que arrancó con el pregón de Mercedes Villa en un parque Xovellanos lleno de gente y culminó ayer domingo con citas tanto en el Parque como en Requejo y la calle Jerónimo Ibrán y el Vermú Folixa en La Pasera.

“La Folixa no es solo una fiesta, es un encuentro cultural e intergeneracional, un homenaje a lo que somos como pueblo y un escaparate en el que Mieres muestra todo lo que tenemos que ofrecer y eso se reflejó en una programación variada y destinada a todos los públicos”, apuntó la edil, que destacó la ausencia de incidentes durante el fin de semana. “Mieres se llenó de vida, de buen ambiente y de celebración en una fiesta popular que fue un éxito gracias a todas las personas que participaron en la organización y, sobre todo, a quienes acudieron a la Folixa a disfrutarla y vivirla como se merece”, apuntó la edil, que incidió en que “La Folixa es también una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, garantía de calidad, tradición e innovación”.

En el menú musical de este año en La Folixa destacaron los conciertos de "Llan de Cubel", Xose Lois Romero & "Aliboria", el cántabro Nando Agüeros y los irlandeses "Dervish". El ambiente constante en las calles lo pusieron los grupos de baile "Ruxidera", "Prau Llerón", "L’Artusu" y la Banda Gaites Villa de Mieres.