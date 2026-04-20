Los originales del cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico, en las Escuelas Dorado de Sama

Alfonso Zapico se embarcó hace diez años en una obra colosal, la novela gráfica “La Balada del Norte” (Astiberri), una tetralogía en la que el autor de Blimea (San Martín del Rey Aurelio), Premio Nacional del Cómic por “Dubilneses” y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, narra casi minuto a minuto la Revolución del 34. Leer los cuatro tomos es un viaje al pasado y a la esencia de las Cuencas Mineras Asturianas en uno de los periodos más convulsos de la historia de España. Son mil páginas en las que se llega a Octubre del 34 de la mano de cuatro personajes de dos clases sociales distintas e ideologías enfrentadas, una obra enriquecida por decenas de historias humanas de los antecedentes, el estallido social y sus consecuencias, enfocada con emoción, pero sin épica, orientada desde el entendimiento hacia la comprensión.

Alfonso Zapico, en su estudio, dibujando / Alain François;

42 dibujos originales

La obra ha vendido decenas de miles de ejemplares y la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama, en Langreo, ofrece estos días una de esas posibilidades únicas, entrar, aunque sea metafóricamente, en la mente y el estudio del creador. Zapico muestra hasta el 20 de mayo en Langreo 42 originales de los dos primeros tomos de sus particulares “Episodios nacionales”. En las Escuelas Dorado el visitante no verá solo viñetas del historietista, verá su trabajo primigenio, los primeros trazos de una obra ingente. En los dibujos se aprecia el lápiz azul sobre el que luego se repasó para crear a los personajes. En las páginas de esos cuadernos en los que empezó todo y que ahora son material de exposición se pueden ver las anotaciones del artista. Un “uñas” por aquí o un “guante” por allá. Apuntes de Zapico sobre sus propios dibujos durante el proceso de creación. Están los primeros esbozos de diálogos entre los personajes o anotaciones para crear contexto.

La exposición, promovida por la Fundación José Barreiro, se circunscribe a los dos primeros tomos de “La Balada del Norte”. Son solo 42 de los miles de originales que componen la obra pero son testimonio del trabajo de uno de los grandes autores de novela gráfica de nuestro país.