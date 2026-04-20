Varapalo judicial a Mieres al ratificar el Supremo la ilegalidad de cualquier actividad del Ayuntamiento en el Puerto de Pinos, en León

El Tribunal Supremo ha dado un varapalo judicial al Ayuntamiento de Mieres al rechazar el recurso presentado por el consistorio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que declaró ilegal toda su actividad en el puerto de Pinos, en León.

Reses de Mieres en el puerto Pinos, en el verano de 2024.Ganado en Puerto Pinos campaña 2024 primer dia Mieres / DAVID MONTAÑÉS|

La resolución del TSJA ratificó en diciembre de 2024 una sentencia anterior del Tribunal de lo Contencioso-administrativo número 1 de Oviedo, que indicaba que Mieres no puede gestionar terrenos en otra comunidad "por mucho que sea propietario de los mismos". El Ayuntamiento reclamó ante el Supremo y el alto tribunal ha vuelto a declarar “ilegal” el uso de esos montes que Mieres compró en subasta pública en 1926.

"Respetamos pero no compartimos"

Desde el consistorio respetan “pero no compartimos”, la decisión del tribunal. Mieres defiende que los terrenos de Pinos son de su propiedad “como reconocen todas y cada una de las sentencias”, y por tanto, “hacemos uso de estos derechos con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente”.

El Ayuntamiento apuesta “por un uso razonable y sostenible de estos terrenos, que son esenciales para cientos de ganaderas y ganaderos en el concejo” y denuncia que “mientras algunos sectores minoritarios solo buscan alimentar polémicas estériles para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto, Mieres ha optado siempre por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia, como hacen los propios ganaderos y ganaderas en Mieres y León, que han demostrado que la cooperación y la colaboración son siempre el mejor camino”.

Desafectación de los pastos

La decisión judicial impide cualquier actividad del Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos, como conceder permiso para su uso a los ganaderos. Llega además en el momento en que cerca de un centenar de productores del concejo preparan ya la campaña estival. La semana pasada la Junta de Castilla y León rechazó su solicitud de poder llevar 1.500 cabezas de ganado a Pinos este verano. Defienden que si los ayuntamientos leoneses que disponen de pastos en la misma zona, como reflejan las escrituras de propiedad, pueden ceder su uso a los ganaderos, Mieres, que también tiene escrituras, puede hacer lo mismo.

Al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento de Mieres busca una encaje legal para salvar la situación. La fórmula escogida para que las ganaderías locales puedan regresar al Puerto Pinos pasa por dar al monte un nuevo marco jurídico. El pastizal leonés fue comprado por el Ayuntamiento hace un siglo en subasta pública como solución a la imposibilidad de disponer fincas para el ganado en suelo propio. Tras el obligado cierre de los pastos de la pasada campaña por mandato judicial, en Mieres creen haber encontrado la fórmula que permita sortear el conflicto de competencias territoriales que desencadenó que en 2025 las ganaderías no pudieran acceder a Pinos. El Consistorio ha iniciado la tramitación para desafectar los terrenos. El siguiente paso será ceder el uso a la asociación de ganaderos, sorteando así la sentencia que imposibilita al Ayuntamiento de Mieres ejercer competencias administrativas en suelo de otra comunidad autónoma, en este caso en Babia.

GALERÍA: La subida de ganado a Pinos, en imágenes / A. Velasco

En medio de ese proceso llega el dictamen del Supremo que pone la situación en el mismo punto que el año pasado. Los ganaderos de Mieres no pueden subir sus reses a los montes de Pinos. El verano de 2025 los productores alquilaron pastos en la misma zona de Babia. La campaña, con reses pasando al Puerto de Pinos, donde siempre han pastado, se saldó con multas de hasta 8.000 euros para los ganaderos asturianos, que no están dispuestos a enfrentarse a nuevas sanciones y reclaman que se les conceda una guía sanitaria, el documento que les permite trasladar el ganado. Para ello han solicitado la mediación del Principado. Exigen que la administración regional medie ante la Diputación de Castilla y León para resolver el conflicto.

Celebración en León

Justo cuando los ganaderos preparan la campaña de verano ha llegado una resolución judicial acogida con satisfacción al otro lado de la Cordillera. "Con este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba el largo periplo judicial de múltiples procedimientos en los que de forma unánime, siempre, todos los tribunales han declarado la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Mieres", ha celebrado Carlos González-Antón, el representante legal las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano).

Las pedanías leonesas sostienen que la compra de terrenos por parte del Ayuntamiento de Mieres no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos. Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales.

En los últimos años se han sucedido distintas sentencias judiciales. En noviembre de 2021 el Tribunal Supremo determinó que Mieres carecía de competencias sobre los pastos en el Puerto de Pinos y posteriormente, el TSJ de Asturias confirmó que el Ayuntamiento asturiano actuaba en vía de hecho en el término municipal leonés.

También se han producido resoluciones del TSJ de Castilla y León que anulan actuaciones administrativas relacionadas con el enclave.

Ahora, tras el pronunciamiento del Supremo, "sólo cabe ejecutar esta sentencia e impedir que el Ayuntamiento de Mieres siga ejerciendo sus competencias directa o indirectamente en el territorio leonés", ha afirmado González-Antón.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias