Los vecinos de El Puente acompañan a los encerrados
Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, en el barrio langreano de El Puente, llevan veintiún días encerrados en el Ayuntamiento. Se van turnado para poder seguir haciendo una vida relativamente normal. Los vecinos protestan ante el plan del Principado de expropiar sus viviendas para construir tres bloques de pisos de alquiler asequible. Un grupo de afectados acudió este domingo a la plaza del Ayuntamiento para solidarizarse con los encerrados ya que los fines de semana las visitas están restringidas porque el consistorio está cerrado. En la imagen, dos mujeres en el balcón del Ayuntamiento y abajo, sus vecinos.
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