El alcalde de Mieres viaja a China en busca de inversiones

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), emprendió este martes un viaje a China para buscar inversiones para el concejo en una visita de alcaldes y alcaldesas de varias zonas de España, invitados por el gobierno chino. Un viaje que se desarrollará a lo largo de nueve días en los que participarán en distintos actos, conocerán lugares estratégicos de la República China y mantendrán encuentros con responsables políticos y empresariales con el objetivo de generar lazos y dar a conocer nuestro territorio y las posibilidades de inversión y suelo con las que cuenta.

Visita del embajador Chino en España, Yao Jing, a Mieres y Langreo en diciembre de 2024 / D. O.

Acuerdos

Además, Mieres firmará un acuerdo de amistad con el Condado de Xingtang, una población de casi medio millón de habitantes con gran peso en la industria agrícola y láctea china y cuya economía ha evolucionado en los últimos años de una base puramente agrícola, a un modelo diversificado que integra manufactura avanzada y servicios, impulsando también nuevos sectores industriales en ámbitos como la industria de equipos y maquinaria y construcción, con empresas que están participando en proyectos nacionales clave como las centrales hidroeléctricas y también de energía solar y biomasa.

Yao Jing en Mieres

La participación del alcalde en este viaje llega después de que hace poco más de un año el Embajador de la República Popular China en España visitara el concejo para conocer la apuesta por la diversificación económica que impulsa el gobierno local. Una jornada de trabajo para explorar posibilidades de inversión y para mostrar los recursos y servicios de un territorio con una gran tradición industrial y con la vista puesta en el futuro.

Ahora, este viaje seguirá para consolidar lazos y buscar posibles inversiones, así como para mostrar todas las potencialidades de Mieres en China. Todo ello en el marco de continuar avanzando en una de las prioridades para el Gobierno local: buscar nuevas inversiones industriales en la línea de proyectos tan importantes como el de Talleres Alegría, con 7 millones de euros de inversión.

Langreo

El pasado año, también en el mes de abril, el alcalde de Langreo, Roberto García, participó en un viaje de estas mismas características. En esa ocasión, Langreo participó en el foro de “Diálogo entre Alcaldes China-España”, que se llevó a cabo en Chongqing, una de las ciudades más grandes del país, bajo el lema “Compartir Sabiduría de Gobernanza, Co-crear Ciudades Resilientes”. La cita, organizada por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, el Gobierno Popular Municipal de Chongqing y la Fundación Cátedra China, reunió a representantes municipales, empresariales y diplomáticos de ambos países.