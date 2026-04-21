El Ayuntamiento de Mieres, premiado por los organizadores de la Subida a Santo Emiliano

La Junta Directiva del Langreo Motor Club, la escudería que organiza la Subida a Santo Emiliano, una de las pruebas del mundo del motor con más raigambre en Asturias, acordó por unanimidad conceder al Ayuntamiento de Mieres su "Trofeo Institucional 2026”, máximo galardón que esta organización otorga anualmente.

El trofeo consiste en una réplica de un Fórmula 1 realizado en bronce por el artista langreano José Luis Iglesias “Luelmo”.

Este reconocimiento pretende poner en valor "el firme apoyo, la colaboración constante y el compromiso demostrado por el Ayuntamiento de Mieres a lo largo de las 41 ediciones de historia de la Subida a Santo Emiliano". "La implicación de esta institución", explican desde el Langreo Motor Club, "ha sido, sin duda, fundamental para el crecimiento, consolidación y éxito continuado de la Subida a Santo Emiliano, contribuyendo de manera decisiva a su proyección deportiva, social y cultural".

De esta forma, se entregará el premio al Ayuntamiento de Mieres "como muestra de agradecimiento y reconocimiento a una trayectoria de respaldo ejemplar".

La entrega del Trofeo Institucional 2026 al Ayuntamiento de Mieres se realizará en el acto de presentación de la Subida a Santo Emiliano que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Langreo en fechas previas a la disputa de la competición, prevista para los días 20 y 21 de junio.

Noticias relacionadas

Premiados anteriores

La primera vez que se concedió el galardón institucional de Langreo Motor Club fue en el año 2004, siendo la premiada la Dirección General de Deportes. Al año siguiente se reconoció al grupo de empresas García Rodríguez Hermanos, y en 2006, a LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Posteriormente, entre los galardonados estuvieron empresas como Hunosa o Talleres Vicente Merino, o cuerpos de seguridad como la Policía Local de Langreo.