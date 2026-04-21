Los conductores de autobuses del Nalón en huelga recaban 9.000 firmas en cinco días para apoyar su reclamación de contar con mamparas de seguridad

Los conductores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, (en huelga desde el pasado 4 de abril para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor) han recabado 9.000 firmas de apoyo de vecinos y viajeros en apenas cinco días para respaldar sus reivindicaciones. El colectivo, que puso en marcha la campaña de adhesiones el pasado viernes, demanda "medidas de seguridad y salud para las plantillas que eviten agresiones como la sufrida el 14 de marzo" por un conductor del servicio búho a Oviedo.

Tras 18 días de huelga sin que haya habido avances, las esperanzas están depositadas en la reunión de este miércoles, a la que están convocados la Consejería de Movilidad, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas y el sindicato CC OO.

El sindicato CC OO, el único con representación en las empresas Transporte Zapico y Autobuses de Langreo, espera que esa reunión sirva para "una solución definitiva". Ven clave la participación del Principado ya que estas empresas "reciben subvenciones del Principado de Asturias, a través del CTA, Consorcio de Transportes". Y añadieron: "Se han recogido 9.000 firmas en cinco días, la ciudadanía respalda la petición de mamparas porque es de justicia"

Por su parte, el grupo Sanjuán, en el que están integradas Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, mostró días atrás su "convencimiento, apoyado en los registros de explotación, de que el servicio 'búho' que prestamos es seguro. Nuestros usuarios no son una multitud violenta, sino ciudadanos que utilizan el transporte público para moverse de forma responsable".

Aseguraron también que la seguridad de conductores y viajeros es una "prioridad" y que la flota dispone desde hace meses de videovigilancia y localización en tiempo real, con botón de emergencia, "sistemas que desafortunadamente no estaban en funcionamiento en el momento de la agresión por reticencias de la representación de los trabajadores".

Mamparas

En la misma línea argumental, los responsables del grupo Sanjuán destacaron que la instalación de las mamparas en vehículos destinados al servicio público "requiere una cobertura normativa que regule sus especificaciones técnicas, homologación y condiciones de uso. Se trata de una decisión que corresponde al Consorcio de Transportes de Asturias como titular de las concesiones y a los organismos técnicos competentes, con criterios aplicables por igual a todos los operadores del sector. No puede resolverse por la vía de la negociación laboral bilateral ni al calor de un conflicto concreto, sino mediante la intervención ordenada de las administraciones con capacidad normativa".