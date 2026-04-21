El edificio que acogía los juzgados de Langreo no quiere ser testigo del deterioro: este es el nuevo uso que el Ayuntamiento pretende dar al inmueble

El Ayuntamiento de Langreo quiere dar un nuevo uso al edificio de la calle Dorado, en Sama, que hasta hace año y medio (hasta el traslado al nuevo palacio de justicia en la calle La Nalona) acogía las dependencias de dos juzgados. Desde entonces, el céntrico inmueble permanece vacío, sin utilidad pública.

El edificio es del Principado, por lo que el Ayuntamiento ha iniciado contactos con la Administración regional para conseguir su cesión, con el objetivo de poner en marcha un hotel de asociaciones que permita disponer de un espacio para dar cabida a colectivos del concejo.

Fuentes municipales confirmaron a este diario que ya ha habido "conversaciones" con el Gobierno regional, si bien el proceso se encuentra en una fase muy inicial. "Hay buena disposición a escucharnos en el Principado, pero aún no se ha concretado nada. Estamos preparando un expediente de solicitud para hacer realidad el acuerdo", indicaron.

Palacio de justicia

Hasta la entrada en servicio del nuevo palacio de justicia de Langreo, en noviembre de 2024, las sedes judiciales del concejo estaban dispersas. La más importante era la de la calle Dorado que, entre otras dependencias, acogía dos juzgados, la fiscalía, sala de vistas y el registro municipal.

La unificación en un solo edificio de las sedes judiciales supuso una inversión de 7.538.690 euros y tres años de obras. El proyecto contó con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El nuevo inmueble tiene 3.362 metros cuadrados, por lo que duplica el espacio de las instalaciones utilizadas hasta ese momento. El partido judicial de Langreo, con una extensión de 82,46 kilómetros cuadrados y una población próxima a los 40.000 habitantes, cuenta con tres juzgados de instancia y uno de lo penal. También alberga la sección territorial de la Fiscalía.

Las instalaciones de los antiguos juzgados en la calle Dorado. / M. Á. G.

El palacio de justicia (levantado en un solar de Sama, cedido por el Ayuntamiento, entre las calles La Nalona y Capitán Alonso Nart) tiene cuatro pisos. En la planta baja se ubican el control de acceso, el registro civil, los calabozos y tres salas de vistas, una de las cuales se utiliza también como sala para bodas y dispone de acceso independiente desde la calle. En el primer piso se distribuyen las oficinas de dos juzgados, con los despachos de jueces y letrados de la administración de justicia; el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y una sala para abogados. En la segunda planta se encuentra un juzgado de instancia y el juzgado de lo penal, ambos con competencias en materia de violencia sobre las mujeres. Por este motivo, la planta dispone de una sala de espera y sala de toma de declaración para mujeres víctimas de violencia, dotada con sistema de grabación. También en este piso se sitúan el despacho del médico forense y otro espacio para videoconferencias.

Fiscalía

La tercera planta se destina a las dependencias de la Fiscalía y cuenta también con una sala de vistas. El edificio está concebido para generar un consumo casi nulo de energía. Para ello, se ha creado un pozo de luz en el patio central que suministra iluminación natural. El patio está cubierto por un lucernario acristalado que en invierno aprovecha el efecto invernadero y minimiza el uso de la calefacción. Además, cuenta con unos estores móviles para regular el confort térmico durante el verano. El palacio incorpora también un aislamiento térmico muy potente, ventilación mecánica controlada con caudales reducidos, que reduce el consumo, y una iluminación altamente eficiente, con lámparas tipo LED y mecanismos de control inteligente.