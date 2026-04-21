Una fresadora averiada paraliza desde hace un mes la reparación de una de las principales calles de Langreo: esta es la petición que la adjudicataria ha hecho al Ayuntamiento

La obra debía durar ocho semanas, pero ya se ha cumplido la mitad de ese plazo sin que ni siquiera se haya iniciado. Los trabajos de reparación del firme en la calle Norte de La Felguera, que han obligado a desplazar dos paradas y cambiar los itinerarios del transporte urbano en La Felguera, no se han puesto en marcha, pese a que el tramo afectado lleva señalizado desde el pasado 27 de marzo, el día que el Ayuntamiento había marcado como inicio de las obras.

La calle Norte es una de las principales arterias del distrito langreano y los trabajos implicaban el cierre al tráfico pesado (ya activado hace un mes, de ahí el cambio en las rutas de autobuses) y cortes puntuales para los turismos. Sin embargo, la avería de una fresadora ha impedido seguir el calendario fijado.

Así lo expuso este martes el gobierno de Langreo, tras una reunión con la empresa concesionaria encargada de ejecutar las obras. El encuentro se organizó "ante los retrasos que se están produciendo en el inicio de los trabajos". Durante esa reunión, señaló el gobierno local, "los representantes de la empresa han explicado que actualmente atraviesan un problema logístico derivado de la avería de la fresadora que utilizan habitualmente para este tipo de actuaciones. Según han indicado, en estos momentos no han logrado encontrar en toda Asturias una maquinaria alternativa que pueda prestar el servicio necesario, lo que está dificultando el inicio de la obra".

Tras el encuentro, detallaron las mismas fuentes, la empresa "ha presentado por registro una solicitud de suspensión temporal de las obras de referencia hasta la reparación de la máquina que está en el servicio técnico en sus instalaciones en Madrid". Asimismo, "ha señalado que, una vez solucionada la incidencia, se informaría al Ayuntamiento y se solicitaría el levantamiento de la suspensión".

El equipo de gobierno ha manifestado su "preocupación por esta demora, especialmente en un contexto en el que ya se han registrado quejas vecinales tanto por el estado en el que se encuentra el vial como por el retraso en el inicio de una obra altamente demandada": "El Consistorio ha tomado una serie de medidas preventivas de seguridad con la instalación de pivotes en las zonas que presentan más deterioro del firme a fin de reducir el riesgo de caídas".

Trabajos

El tramo afectado por la intervención se sitúa entre la confluencia con la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta de Inventor de la Cierva, con una longitud total de 249 metros y un ancho medio de 8 metros. En la actualidad, esta zona presenta un firme deteriorado, con irregularidades y hundimientos en varios puntos, lo que hace necesaria una actuación integral. Los trabajos tienen un coste de 137.747 euros y fueron adjudicados a la empresa PJR Gestión, S.L. Incluyen el levantamiento del pavimento existente, seguido de una excavación en profundidad y la posterior reconstrucción de la base de la calzada con materiales de alta resistencia.